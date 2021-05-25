 Protonmail: мейл о бомбе был отправлен после требования о посадке в Минске | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.05.2021

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Беларусь

Protonmail: мейл о бомбе был отправлен после требования о посадке в Минске

"Мы не нашли убедительных доказательств того, что заявления белорусской стороны - это правда", - подчеркнули в компании Proton Technologies AG, комментируя инцидент с лайнером Ryanair.

Лайнер авиакомпании Ryanair, вынужденный ранее совершить посадку в Минске, после приземления в Литве

Сообщение о бомбе, якобы находящейся на борту самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего 23 мая рейс Афины-Вильнюс, было отправлено уже после того, как диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов приземлиться в Минске. Такое заявление сделали в четверг, 27 мая, представители швейцарской компании Proton Technologies AG, владеющей сервисом электронной почты Protonmail, с которого было отправлено сообщение о минировании.

"Мы не нашли убедительных доказательств того, что заявления белорусской стороны - это правда", - говорится в заявлении компании. В Proton Technologies AG добавили, что готовы поддержать европейские власти в расследовании инцидента.

Швейцария не сообщала Минску об угрозе минирования

В тот же день, 27 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил со ссылкой на результаты расследования лондонского центра "Досье" о том, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair было отправлено с электронной почты ahmed_yurlanov1988@protonmail 23 мая в 12.57. При этом диспетчеры минского аэропорта сообщили экипажу лайнера об экстренной ситуации на борту почти на полчаса ранее - в 12.33. В этот момент самолет был готов ко входу в воздушное пространство Литвы.

Днем ранее, 26 мая, власти Швейцарии заявили, что им не было ничего известно об угрозе минирования самолета и что они не делали никаких заявлений в адрес Минска. О том, что предупреждение о якобы находящейся на борту лайнера Ryanair бомбе поступило в Беларусь из Швейцарии, перед этим заявил Александр Лукашенко.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

23 мая белорусские власти вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершить посадку в Минске, заявив, что лайнер заминирован. При этом для сопровождения гражданского борта в небо подняли истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух". После посадки в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако было проведено задержание двух пассажиров - белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

24 мая инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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