Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись

Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.
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В результате "успешного испытания" был поражен несуществующий космический аппарат, указали в Москве после заявлений Вашингтона создании противоспутниковой ракетой большого поля обломков на низкой околоземной орбите.
В Госдепе подчеркнули, что США вместе с союзниками будут работать над ответом на "опасное поведение РФ" в космосе. По данным Космического командования США, РФ испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.