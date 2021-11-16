Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись

30 лет космической станции "Мир": как это было

Многочисленные посетители

В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.