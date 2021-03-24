Против цензуры: Киру Ярмыш поддержали на книжной ярмарке

С 24 по 28 марта в Москве проходит традиционная книжная ярмарка non/fiction. 22-я по счету выставка отметилась громким политическим скандалом. За два дня до начала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что организаторы фактически отменили презентацию ее книги. "Невероятные происшествия в женской камере №3". В ответ на цензуру Михаил Зыгарь, Евгений Ройзман и другие участники ярмарки поддержали Ярмыш в своих выступлениях. Подробности у DW.

Кто отменил презентацию?

Книга Киры Ярмыш "Невероятные происшествия в женской камере №3" вышла осенью 2020 года. Главной героиней романа стала выпускница МГИМО Аня, которая попала в спецприемник после антикоррупционного митинга. Книга получила хорошие отзывы от авторитетных критиков и писателей. Первый, небольшой, тираж "Происшествий" в 2 тыс экземпляров, как стало известно на ярмарке, уже разошелся. Издательство планирует выпустить дополнительный тираж 7 тысяч штук.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

Еще 18 марта стало понятно, что лично представить роман на ярмарке Кира Ярмыш не сможет. В этот день ей продлили домашний арест по так называемому "санитарному делу". Ярмыш и еще несколько оппозиционеров, включая Любовь Соболь, судят за якобы нарушение санитарно-эпидемиологических норм на митинге за свободу Алексея Навального, который прошел 23 января.

Правда, еще до продления домашнего ареста, как заявила Ярмыш, организаторы non/fiction "дали понять, что презентация не состоится ни при каких условиях". Глава издательства Corpus Варвара Горностаева сообщила на своей странице в Facebook, что руководство ярмарки сначала перенесло презентацию с самой большой площадки в маленький зал, а потом настойчиво попросило убрать издательство убрать презентацию из программы.

Организаторы выставки в своем заявлении переложили ответственность за отмену презентации на издательство "АСТ-ЭКСМО", в которое входит Corpus. "Мы по-прежнему рассчитываем на то, что ярмарка всегда будет территорией свободы слова и площадкой консолидации культурного сообщества", - говорится на сайте non/fiction. Варвара Горностаева назвала эти слова ложью.

Зыгарь, Ройзман и Мониава поддержали Ярмыш

Сама Ярмыш поддержала в этой полемике Горностаеву. "Решение ярмарки non/fiction было принято по политическим мотивам: руководство посчитало, что им будет безопаснее просто тайно отменить мое выступление, - предположила Ярмыш в ответе на вопросы DW. - Моя книга не политическая, а художественная, поэтому, видимо, причина просто в том, что я пресс-секретарь Навального. Довольно странное чувство - внезапно оказаться "запрещенным" автором".

Евгений Ройзман представил книгу Киры Ярмыш

Хотя Ярмыш так и не попала на выставку, и даже презентация ее книги не состоялась, сами эти события стали объектом резкой критики многих спикеров на ярмарке. Например, политик Евгений Ройзман вспомнил, как в 1980-х знаменитый поэт Евгений Евтушенко помог в издании его первой книги. "Я делаю все возможное, чтобы появилась первая книга любого поэта и писателя - это мой долг перед Евтушенко, - сообщил Ройзман и поднял над головой книгу Ярмыш. - Может, поэтому я и хочу сейчас показать вам эту книжку".

Михаил Зыгарь на презентации своей книги "Все свободны" о президентских выборах 1996 года тоже предварил выступление словами о Ярмыш. "К сожалению, не все могут, написав книгу, опубликовав ее, прийти на ярмарку non/fiction и рассказать о ней. Например, не повезло Кире Ярмыш. Цензура запрещена конституцией России поэтому мы против цензуры, как бы она ни проявлялась", - заявил журналист. Он подчеркнул, что эти слова особенно касаются книжного рынка, "потому что книги это и наше прошлое, и настоящее, и будущее".

На паблик-токе "Смерть вчера и сегодня" о пресс-секретаре Навального вспомнила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. Она рассказала слушателям, что Ярмыш находится под домашним арестом "по какому-то политическому мотиву", а организаторы ярмарки "сняли" презентацию ее романа. "Это все обидно и позор, мне кажетс. Я считаю, что если кто-то кого-то обижает, то нельзя молча на это смотреть", - сказала Мониава.. Посетителей выставки она призвала покупать "Невероятные происшествия…".

Ученый против цензуры

Астрофизик Сергей Попов

Прозвучала фамилия пресс-секретаря Алексея Навального даже на научно-популярной лекции "Почему математика?" Ее вел астрофизик и профессор РАН Сергей Попов. Широкая публика узнала о Попове совсем недавно - его петиция против "закона о просветительской деятельности"набрала больше 240 тысяч подписей.

"В год науки в стране мы получаем закон о просветительской деятельности, за которым придут всякие проблемы. На ярмарке мы получили проблемы с книгой Киры Ярмыш. Но зато все спикеры начинают свой рассказ с того, как это неправильно - не пускать книги на книжные ярмарки и не давать устраивать презентации", - посетовал ученый..

"Иностранные агенты" на ярмарке

Стенд общества "Мемориал"

Политическое давление на выставку проявлялось и в других формах. В программках и афишах ярмарки напротив мероприятий общества "Мемориал" было указано, что это "НКО, выполняющее функцию иностранного агента". На презентациях книг, изданных при поддержке "Мемориала", за столом спикеров даже стояла табличка со словами "Данное мероприятие организовано и проводится юрлицом, выполняющим функцию иностранного агента".

На презентациях подвергающегося репрессиям "Мемориала", кстати, тоже вспоминали Киру Ярмыш. Прежде чем представить детскую книгу "25 августа" о протесте против ввода советских войск в Чехословакию, модератор дискуссии Анна Немзер сообщила слушателям и об отмене выступления Ярмыш, и о плохом самочувствии Навального в колонии. "Мне приходится завершить свое вступление словами "Свободу политзаключенным. И я много лет надеюсь что я когда-нибудь доползу до тех времен, когда я буду эти слова произносить в качестве цитаты, а не в актуальном политическом контексте. ", - заявила Немзер.

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