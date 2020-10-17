Протесты в Беларуси: в Минске ожидается "Партизанский марш"

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 18 октября (время московское).

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Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообщалась с жителями нескольких районов Минска по видеосвязи.

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В Минске на 18 октября назначена акция протеста под названием "Партизанский марш". Его участники требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных и расследования преступлений силовиков, сообщают белорусские Telegram-каналы.

Хроника протестов в Беларуси 17 октября

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