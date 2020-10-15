Протесты в Беларуси: оппозиция анонсировала "Генеральный женский марш"

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 17 октября (время московское).

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На субботу в Минске запланирован "Генеральный женский марш". Как сообщили белорусские Telegram-каналы, участницы акции протеста выйдут с требованием отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения политзаключенных и расследования всех актов насилия над мирными гражданами.

Между тем белорусские власти анонсировали на субботу автопробег от Минска до Витебска "За единую Беларусь", сообщает Telegram-канал "Пул первого".

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Работники предприятия "Гродно Азот" и филиала завода "Химволокно" опубликовали видеоролик, в котором обратились к властям Беларуси, руководству предприятий и всем белорусам. Заводчане среди прочего осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, а также выступают против фальсификации результатов выборов.

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