Протесты в Беларуси: профсоюзы просят международной поддержки бастующих

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных, выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. DW следит за событиями среды, 26 августа (время московское).

++00.40++

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором подчеркнула "спорный статус" действующего правительства республики. По ее мнению, по закону президент не может назначать новое правительство до своей инаугурации. Еще один член президиума - Павел Латушко заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву действующих депутатов парламента. "У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко также в видеообращении.

++00.00++

Лидер ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов" (БКДП) Александр Ярошук обратился к генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру в связи с нарушением в Беларуси права рабочих на забастовку. Он попросил, чтобы МОТ "призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, не опасаясь репрессий или причинения вреда, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы".

Смотрите также:

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа За две недели после выборов протестующих прибавилось 23 августа на улицы Минска вышли протестующие против результатов президентских выборов. По-видимому, в Беларуси снова побит рекорд численности акций протеста.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Спецтехника наготове С утра к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", начали подвозить военных и спецтехнику.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Оцепление К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Для подавления протестов готовили войска Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны, и пригрозило использовать армию для подавления протестов.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Женщина - драйвер протеста На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Минута молчания в память о погибших Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа К стеле не приближаться! Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Попытка убедить силу словом Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Не допускать провокаций Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Оппозиция хочет вернуть старую конституцию Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Самая массовая акция протеста По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа В бронежилете и с автоматом Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа "Саня, ты уволен!" Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа "Путь свободы" В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы". Автор: Евгений Жуков

