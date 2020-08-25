Протесты в Беларуси: силовики вновь задерживали протестующих

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. DW следит за событиями среды, 26 августа (время мск).

Накануне в Минске силовики задержали не менее 20 человек

++10.00++

По информации правозащитного центра "Весна", в Минске накануне были задержаны не менее 20 человек. Часть мирно протестующих милиция задержала во время и после акции у здания министерства образования, часть - на площади Независимости. Среди задержанных, в частности, врач-онколог Дмитрий Александров. Ночь он провел в изоляторе в переулке Окрестина, в среду его должны судить.

++09.25++

Более 10 граждан Беларуси обратились с просьбой об убежище на границе с Литвой. Об этом руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила радиостанции LRT radijas. "С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - цитирует ее слова "Интерфакс". Гудзинскайте подчеркнула, что 11 граждан РБ, обратившихся за убежищем, заявили о боязни расправы на родине.

++08.00++

По мнению экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в стране. "Наш народ хочет жить в демократической стране. Это его решение. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа", - ответила Тихановская на один из вопросов во время интервью Fox News.

Власти Беларуси испортили паспорта выдворенных журналистов

++07.20++

Во время протестов в Минске (фото из архива)

Власти Беларуси испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время протестов, а затем высланы из страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД России. В ведомстве пояснили, что паспорта стали недействительными после того, как белорусские власти поставили в них штампы о запрете въезжать на территорию республики сроком на пять лет.

++06.00++

Как сообщает телеканал "Белсат", в Гродно бойцы ОМОНа применили слезоточивый газ в отношении протестующих, которые собрались рядом со зданием Октябрьского РОВД. в результате пострадал один человек, которого затащили в автозак. Милиция задержала активиста Евгения Дудкина, который выступал в поддержку задержанных сотрудников "Гродно Азота". МВД Беларуси опровергает применение газа в Гродно. По данным правозащитников, всего в Гродно было задержано 28 человек.

++01.40++

Владимир Зеленский не хотел бы, чтобы события в Беларуси напоминали украинскую Революцию достоинства 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский

"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития", - заявил президент. По словам Зеленского, белорусским властям и протестующим следует наладить диалог без насилия.

Мария Колесникова назвала спорным статус правительства Беларуси

++00.40++

Член президиума Координационного совета по транзиту власти Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором подчеркнула "спорный статус" действующего правительства республики. По ее мнению, по закону президент не может назначать новое правительство до своей инаугурации. Еще один член президиума - Павел Латушко заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву действующих депутатов парламента. "У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко также в видеообращении.

++00.00++

Лидер ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов" (БКДП) Александр Ярошук обратился к генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру в связи с нарушением в Беларуси права рабочих на забастовку. Он попросил, чтобы МОТ "призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, не опасаясь репрессий или причинения вреда, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы".

Хроника протеста в Беларуси 25 августа.

Смотрите также:

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа За две недели после выборов протестующих прибавилось 23 августа на улицы Минска вышли протестующие против результатов президентских выборов. По-видимому, в Беларуси снова побит рекорд численности акций протеста.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Спецтехника наготове С утра к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", начали подвозить военных и спецтехнику.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Оцепление К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Для подавления протестов готовили войска Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны, и пригрозило использовать армию для подавления протестов.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Женщина - драйвер протеста На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Минута молчания в память о погибших Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа К стеле не приближаться! Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Попытка убедить силу словом Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Не допускать провокаций Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Оппозиция хочет вернуть старую конституцию Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа Самая массовая акция протеста По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа В бронежилете и с автоматом Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа "Саня, ты уволен!" Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа "Путь свободы" В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы". Автор: Евгений Жуков

