Протесты в Беларуси: силовики вновь задерживали протестующих

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 26 августа.
После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. DW следит за событиями среды, 26 августа (время мск).
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По информации правозащитного центра "Весна", в Минске накануне были задержаны не менее 20 человек. Часть мирно протестующих милиция задержала во время и после акции у здания министерства образования, часть - на площади Независимости. Среди задержанных, в частности, врач-онколог Дмитрий Александров. Ночь он провел в изоляторе в переулке Окрестина, в среду его должны судить.
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Более 10 граждан Беларуси обратились с просьбой об убежище на границе с Литвой. Об этом руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила радиостанции LRT radijas. "С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - цитирует ее слова "Интерфакс". Гудзинскайте подчеркнула, что 11 граждан РБ, обратившихся за убежищем, заявили о боязни расправы на родине.
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По мнению экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в стране. "Наш народ хочет жить в демократической стране. Это его решение. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа", - ответила Тихановская на один из вопросов во время интервью Fox News.
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Власти Беларуси испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время протестов, а затем высланы из страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД России. В ведомстве пояснили, что паспорта стали недействительными после того, как белорусские власти поставили в них штампы о запрете въезжать на территорию республики сроком на пять лет.
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Как сообщает телеканал "Белсат", в Гродно бойцы ОМОНа применили слезоточивый газ в отношении протестующих, которые собрались рядом со зданием Октябрьского РОВД. в результате пострадал один человек, которого затащили в автозак. Милиция задержала активиста Евгения Дудкина, который выступал в поддержку задержанных сотрудников "Гродно Азота". МВД Беларуси опровергает применение газа в Гродно. По данным правозащитников, всего в Гродно было задержано 28 человек.
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Владимир Зеленский не хотел бы, чтобы события в Беларуси напоминали украинскую Революцию достоинства 2014 года.
"Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития", - заявил президент. По словам Зеленского, белорусским властям и протестующим следует наладить диалог без насилия.
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Член президиума Координационного совета по транзиту власти Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором подчеркнула "спорный статус" действующего правительства республики. По ее мнению, по закону президент не может назначать новое правительство до своей инаугурации. Еще один член президиума - Павел Латушко заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву действующих депутатов парламента. "У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко также в видеообращении.
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Лидер ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов" (БКДП) Александр Ярошук обратился к генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру в связи с нарушением в Беларуси права рабочих на забастовку. Он попросил, чтобы МОТ "призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, не опасаясь репрессий или причинения вреда, закрепленное в Конвенциях 87 и 98 МОТ, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы".
Хроника протеста в Беларуси 25 августа.
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