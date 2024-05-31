Проституция в Германии: как заманивают россиянок и украинок

В Германии большинство оказывающих секс-услуги за деньги - иностранки, работающие нелегально. Их рекрутинг и поиск клиентов для них все чаще происходит онлайн. DW - о том, как в эту сферу попадают россиянки и украинки.

Длинные волосы, короткая черная юбка, маникюр. Девушка, чье лицо скрыто фильтром, сидит перед камерой на фоне белой стены и мелькающих огоньков гирлянды, держит в руках толстую пачку купюр евро. На русском языке девушка рассказывает, что за последние месяцы она заработала 18 тысяч евро. Текст на видео сообщает: "Отзыв нашей девочки, Германия. Можно начать завтра". В комментариях под видео вопрос: "Реклама эскорта?"

Обещания посредников: бесплатное жилье и 15 тысяч евро в месяц

Видео с рассказом девушки все еще можно найти в Instagram. Под ним более пяти тысяч просмотров. В конце февраля оно курсировало в сети в качестве таргетированной рекламы. Целевой аудиторией которой были русскоговорящие девушки от 18 до 32 лет, живущие в Германии. Под кнопкой "Подробнее" скрывалась ссылка на чат в мессенджере. Помимо Instagram, подобные объявления встречаются в каналах в Telegram или на сайтах поиска работы. В качестве телефона для связи чаще всего указаны немецкие номера, однако есть и номера Великобритании, Латвии и Украины.

Бордель в Бохуме. Работницами сферы коммерческого секса часто становятся иностранки Фото: Ingo Otto/FUNKE Foto Services/Imago Images

Чтобы узнать подробности, журналистки DW связались с более чем двадцатью посредниками, представившись молодыми женщинами из России, которые хотят попасть на работу в Германию. В среднем в объявлениях ищут девушек в возрасте от 18 до 35 лет, однако одно из "агентств" готово сотрудничать с женщинами до 45. Главным условием в большинстве объявлений является "привлекательная" и "ухоженная" внешность. Основная услуга, которую продают "агентства" - секс с мужчинами. В день девушкам обещают от 6 до 10 клиентов, оплата за час - от 120 до 250 евро. Некоторые посредники утверждают, что забирают себе только половину заработка, обещая девушкам до 15 тысяч евро в месяц "на руки" и бесплатное проживание в Германии.

На сайтах зачастую представлены и отзывы секс-работниц: благодарности за сотрудничество и фото со стопками денег. В одном из таких отзывов девушка "сообщает", что она якобы заработала 15 тысяч евро в месяц и для нее как "для студентки это бешеные деньги". Еще в одном отзыве говорится, что работнице так понравилось, что она возвращается уже в шестой раз. На одном из сайтов посредника были представлены похожие отзывы с фото и именами девушек. DW выяснила, что для этого использовались стоковые фото женщин и вымышленные имена.

Большинство проституток в Германии работают нелегально

В последние годы услуги в сфере проституции перешли в онлайн, то же касается и рекрутинга секс-работниц в Германию. Об этом говорится в расследовании немецких изданий NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Журналисты проанализировали 45 тысяч онлайн-объявлений, целевая аудитория которых - женщины из Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии, которые хотят работать в Германии. Им обещают многое, начиная от бесплатного жилья, до заработка вплоть до нескольких миллионов евро в месяц. Все это крайне далеко от реальности, говорится в расследовании: например, в абсолютном большинстве случаев у женщины нет возможности оставить всю заработанную сумму себе. Зачастую на месте выясняется, что речь идет не о работе, а о сексуальной эксплуатации, пишут журналисты.

Вывески борделей у вокзала во Франкфурте-на-Майне Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Всего в Германии на конец 2022 года были официально зарегистрированы 28 280 проституток, немецкое гражданство есть только у каждой пятой из них, сообщает Федеральное статистическое ведомство. По данным ведомства, в сфере секс-услуг в Германии среди иностранок чаще всего встречаются женщины с румынскими, болгарскими и испанскими паспортами. С 2021 года также выросло число зарегистрированных проституток с гражданством Украины - со 180 до 470. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на 600 процентов увеличилось число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей, сообщала генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид.

Данных по количеству россиянок, работающих проститутками в Германии, статистическое ведомство не приводит. Но в целом число зарегистрированных работников в сфере проституциив разы меньше реального - его оценивают в несколько сотен тысяч человек. Так, депутат бундестага, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Доротее Бер (Dorothee Bär) заявляла о 250 тысячах.

Работа по визе без защиты и доступа к медицине

Главная загвоздка в принятии на такую работу для многих иностранок в Германии - это виза. Большинство "агентств", с которыми удалось связаться журналисткам DW, сообщали, что россиянкам нужно самим позаботиться о визе для въезда в Германию. Визу посредники советуют делать туристическую, в том числе и в других европейских странах, например, в Польше. Менеджер одного из "агентств" сообщила, что готова помочь с оформлением визы и поделилась контактом. По указанному номеру, который начинается с телефонного кода Франции, женский голос посоветовал сделать шенгенскую визу в Испанию или Францию "под ключ", а позже уже из этих стран отправиться на работу в Германию. Стоимость такой услуги составляет до 75 тысяч рублей.

Для работы в Германии нужна виза. Агентства, вербующие проституток, предлагают им позаботиться о визе самостоятельно Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Туристическая виза в Германии или других странах Шенгена запрещает трудовую деятельность. Проституция в Германии официально не запрещена, но по закону проститутки обязаны иметь разрешение на работу и официально зарегистрироваться, а также платить налоги. Нелегальная работа без вида на жительство и регистрации подразумевает и то, что у женщины, например, нет ни медицинской страховки, ни возможности себя защитить. Об этом DW рассказала Астрид Ференбах (Astrid Fehrenbach), глава консультационного центра Amalie, помогающего женщинам, работающим в сфере секс-услуг. По ее оценке, основная причина того, что они оказываются в этой сфере - бедность и безработица. На онлайн-форумах женщину можно выбрать "как из каталога почти как на рынке": по внешности, возрасту, происхождению, говорит Ференбах. На этих немецких сайтах также встречаются анкеты россиянок и украинок.

Россиянок становится меньше

После пандемии коронавируса, а также вторжения РФ в Украину, гораздо меньше россиянок едут работать в Европу: стало сложнее получать визы и пользоваться российскими картами за рубежом. Об этом DW рассказала основательница и директор движения "Серебряная Роза" из Санкт-Петербурга Ирина Маслова. Она помогает секс-работницам последние 20 лет. В течение года через ее офис проходят по несколько тысяч человек.

Окна борделя в Мюнхене. Секс-услуги все чаще ищут и предлагают в интернете Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

"Не надо никого спасать. Большая часть тех, кто едет на работу в Европу, в 95 процентах знают, куда и зачем едут, - говорит Маслова DW. - Часто у этих женщин, как минимум, одно высшее образование, знание языка, более высокие расценки". Работают они в Европе в большинстве случаев нелегально, а их самая частая проблема - условия, которые обещают посредники, не совпадают с реальностью: "Люди сталкиваются с огромными сложностями вплоть до грабежа и физического насилия", - указывает Маслова. "Тем, кто хочет ехать в Европу, мы даем контакты помогающих организаций на месте - это все, что мы можем сделать", - добавляет она.

Женщинам становится сложнее помочь

Но уход сферы коммерческих секс-услуг в онлайн осложняет работу и организациям, которые оказывают помощь на месте. Волонтеры в крупных городах регулярно выезжают на места, о которых известно, что там будут проститутки. Но с онлайн-порталами все гораздо сложнее: "Мы не можем поговорить с женщинами, возможно, их анкеты, как и сами сайты, управляются не ими. Мы пишем, но не знаем, могут ли они получить наше сообщение", - рассказала DW представительница консультационного центра Sperrgebiet в Гамбурге в районе Сант-Георг Анне Викхорст (Anne Wieckhorst). Работниц часто могут перевозить в разные города, они также все чаще оказывают услуги в квартирах и отелях в Германии.

"Иногда мы пишем мужчинам, которые выставляют в Интернете объявления о том, что ищут секс-услуги. Говорим, что это ок и просим сообщить нам, если они заметили некорректное обращение с женщинами", - говорит Викхорст. Как на эти сообщения реагируют мужчины? По-разному, отвечает она: "Некоторые пишут нам, что в таком-то доме женщине, кажется, не очень хорошо и просят нас ей помочь".