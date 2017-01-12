 Пророссийский автопробег в Кельне: за и против (08.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.05.2022

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Пророссийский автопробег в Кельне: за и против (08.05.2022)

Пока одни русскоязычные жители Германиии собираются в Кельне на очередной пророссийский автопробег и оправдывают военное вторжение РФ в Украине, их соотечественники, придерживающиеся других убеждений, выстраиваются вдоль маршрута, чтобы выразить свою поддержку Украине. И те и другие заявляют, что они против войны. Но при этом некоторые участники автопробега полагают, что никакой войны и нет.

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