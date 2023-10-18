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Демонстранты проникли в одно из зданий Конгресса США

Анастасия Аринушкина
19 октября 2023 г.

Активисты призвали к прекращению огня в секторе Газа и отказались покидать здание, несмотря на требование полиции. Демонстрация закончилась задержаниями.

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Израильский флаг на фоне пропалестинских протестующих в Конгрессе США
Израильский флаг на фоне пропалестинских протестующих в Конгрессе СШАФото: Allison Bailey/NurPhoto/picture alliance

Не менее сотни протестующих в среду, 18 октября, проникли в здание Кэннона - одно из зданий Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Демонстранты призвали к прекращению огня в секторе Газа. Они отказались покинуть помещение, несмотря на требования полиции, в итоге акция протеста закончилась задержаниями.

Пропалестинскую демонстрацию провела организация "Еврейский голос за мир": ее члены называют себя евреями-антисионистами. Участники акции в здании Кэннона были одеты в футболки с надписями "Не от нашего имени" и "Евреи требуют прекратить огонь сейчас". Конгрессмен от партии республиканцев Брэндон Уильямс вынес к протестующим флаг Израиля.

В полиции сообщают, что троим задержанным активистам предъявлено обвинение в нападении на полицейского.  Корреспондент BBC сообщает, что полицейские задержали несколько десятков участников акции.

Атака ХАМАС и ответная операция Израиля

ХАМАС, признанный террористической организацией в ЕС, Израиле и США, осуществил широкомасштабную атаку на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1400 человек и ранены около 3 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян и граждан других государств. По данным израильских властей, их число составило почти 200 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по ХАМАС в секторе Газа.

В течение следующей недели движение "Хезболлах", которое Германия, США и ряд арабских стран также признали террористической организацией, начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. Кроме того, нападение ХАМАС на Израиль открыто поддержали власти Ирана. В Тегеране предупредили Израиль о "далеко идущих последствиях" в случае продолжения ударов по сектору Газа.

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