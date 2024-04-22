Прокуратура в ФРГ начала доследственную проверку фирмы Knauf

Поводом для начала проверки стало участие компании в восстановлении оккупированного РФ Мариуполя, в котором ее уличили немецкие журналисты.

Прокуратура Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении немецкого концерна Knauf в связи с сообщениями немецких СМИ о том, что продукция компании широко используется при восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими в ходе войны против Украины. Об этом в понедельник, 22 апреля, заявил пресс-секретарь прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух (Tobias Kostuch) российскому государственному агентству РИА "Новости".

"Важно отметить, что первоначального подозрения в совершении преступления, необходимого для доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое первоначальное подозрение", - заявил Костух. Ведется ли аналогичная проверка в отношении немецкой компании WKB Systems, так же замеченной в восстановлении разрушенного войсками РФ Мариуполя, Костух не уточнил.

Цемент Knauf и бетонные блоки WKB Systems - на стройках Мариуполя

3 апреля журналисты программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD обнародовали расследование об участии как минимум двух немецких компаний - Knauf и WKB Systems - в восстановлении Мариуполя, захваченного РФ и объявленного российским. Расследование вызвало шквал критики в сторону компаний. МИД ФРГ предостерег немецкие фирмы от поставок в оккупированный Мариуполь и заявил, что строительные работы в украинском городе "служат лишь российской пропаганде",

22 апреля Knauf после 30 лет работы на российском рынке объявила о полном уходе из РФ. В заявлении компании указывается, что решение о сворачивании бизнеса в России было принято "на фоне текущих событий". Управление компанией будет передано российскому менеджменту.