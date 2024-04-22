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Немецкая компания Knauf объявила о полном уходе из России

Сергей Ромашенко
22 апреля 2024 г.

Производитель стройматериалов Knauf после 30 с лишним лет прекращает работу в РФ. Причин ухода с российского рынка в компании не назвали, указав лишь, что это происходит на фоне "текущих событий".

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На заводе Knauf в Красногорске
На заводе Knauf в КрасногорскеФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance

Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает работу на российском рынке. В понедельник, 22 апреля, всемирно известный семейный концерн подтвердил, что "группа Knauf на фоне текущих событий приняла решение после более чем 30 лет в России расстаться со своим тамошним бизнесом".

В заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места более чем 4000 сотрудников. Российские власти еще должны одобрить это.

В Knauf не назвали конкретных причин сворачивания бизнеса в России. Недавно концерн, оборот которого в 2022 году составил 15,4 млрд евро, вновь попал под огонь критики из-за работы в РФ, а также в оккупированном Россией украинском Мариуполе. Со времени российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россию уже покинули все другие немецкие компании.

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