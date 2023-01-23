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Операция против "рейхсбюргеров"Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Прокуратура ФРГ предъявила обвинения по делу о планах путча

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Предполагаемые "рейхсбюргеры" обвиняются в создании террористического объединения и подготовке действий, представляющих госизмену, а также в подготовке к тяжелым насильственным действиям.

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Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения пяти предполагаемым "рейхсбюргерам", которые подозреваются в планировании насильственного захвата власти и похищения министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Четыре мужчины и одна женщина обвиняются в создании террористического объединения или членстве в нем, а также в подготовке действий, представляющих государственную измену и направленных против германской федерации, заявило ведомство в понедельник, 23 января.

Кроме того, части обвиняемых вменяется в вину совершение других уголовных деяний, в том числе подготовка к тяжелым насильственным действиям и финансирование терроризма. Дело передано в высший земельный суд в Кобленце.

Четыре мужчины и одна женщина

Четверо мужчин были задержаны в апреле 2022 года, женщина, которую следствие считает главарем группировки - в октябре. Все они находятся под стражей. По мнению федеральной прокуратуры, группировка планировала ликвидировать демократический строй в Германии и захватить государственную власть, чтобы ввести "авторитарную систему правления по образцу Германской империи".

С этой целью они намеревались создать "условия, близкие к гражданской войне", начав с масштабной и продолжительной атаки на системы электроснабжения по всей Германии. Кроме того, они планировали похитить с применением оружия министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) и использовать эти обстоятельства для создания в Берлине "учредительного собрания" и свержения правительства, сообщается далее.

Операция против "рейхсбюргеров"

В начале декабря стало известно о проведении масштабной операции против "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. В ее ходе были задержаны не менее 25 человек по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде. Прокуратура сообщила, что "рейхсбюргеры" планировали свержение конституционных органов власти в стране. Среди задержанных оказалась гражданка России.

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные "удостоверения личности" и "водительские права" несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч его сторонников.

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