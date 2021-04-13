Профессору МФТИ Голубкину предъявлено обвинение в госизмене

Профессору Московского физико-технического института (МФТИ), 70-летнему Валерию Голубкину официально предъявлено обвинение в госизмене. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил его адвокат Александр Тимошенко.

"Обвинение предъявлено сегодня. Мой подзащитный, как и раньше, категорически не признает вину", - цитирует юриста агентство "Интерфакс".

Голубкин инфицирован коронавирусом

Защита подала жалобу на арест ученого, в которой попросила Мосгорсуд отменить решение Лефортовского районного суда и избрать ученому более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Дата рассмотрения пока не назначена.

По словам Тимошенко, Голубкин содержится в медсанчасти следственного изолятора № 1 ("Матросская тишина"), у него выявлено инфицирование коронавирусом.

"Мазок показал положительный результат", - добавил юрист. Валерий Голубкин "госпитализирован… его состояние пока тяжелое", отметил защитник.

В пресс-службе МФТИ ранее заявляли, что Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ), а в физтехе преподавал в качестве внешнего совместителя и не участвовал в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, Голубкин допуска в МФТИ не имел, указали в институте. На сайте института говорится, что Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

До 20 лет тюрьмы

Источник агентства "Интерфакс" утверждал, что Голубкин проходит по тому же делу, что и физик Анатолий Губанов, арестованный по подозрению в госизмене в декабре 2020 года. Последний также работал в МФТИ и ЦАГИ, где занимался высокоскоростными летательными аппаратами. Голубкин и Губанов были соавторами одной научной работы, опубликованной в 1996 году. По версии собеседника агентства, физик Голубкин обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles). В проекте участвуют ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии.

Собеседник ТАСС в свою очередь говорил, что, по его информации, уголовные дела исследователей не связаны между собой.

В случае признания вины по делу о госизмене может грозить тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет. Детали дела Губанова засекречены.

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