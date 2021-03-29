 В Крыму пенсионерку признали виновной в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2021

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Россия

В Крыму пенсионерку признали виновной в госизмене

Суд в Севастополе посчитал доказанным, что крымская пенсионерка работала на разведку Украины и передавала ей сведения об авиационном полке Черноморского флота.

Корабли Черноморского флота РФ (фото из архива)

Корабли Черноморского флота РФ (фото из архива)

В аннексированном Россией Крыму Севастопольский городской суд признал 65-летнюю уроженку города Бахчисарай виновной в госизмене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 29 марта, отмечая, что приговор был оглашен 24 марта.

В пресс-релизе суда женщину называют "гражданкой Д.", однако информагентствам ТАСС и "Интерфакс" благодаря источникам удалось выяснить, что ее полное имя - Галина Павловна Довгополая.

Суд посчитал доказанным, что Д. была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. "Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время - то есть, сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что дело было рассмотрено в закрытом режиме, поскольку в его материалах были сведения, составляющие государственную тайну.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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