 Лесные пожары в Бранденбурге и Саксонии пока не удается потушить | Новости из Германии о Германии | DW | 27.07.2022

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Германия

Лесные пожары в Бранденбурге и Саксонии пока не удается потушить

Около 700 пожарных и не менее 90 единиц техники участвуют в борьбе с огнем в двух федеральных землях Германии. Обстановка остается напряженной. Лесные пожары вспыхнули и в Чехии.

Немецкие пожарные тушат огонь в лесу Бранденбурга

Немецкие пожарные тушат огонь в лесу Бранденбурга

Ожесточенная борьба с двумя крупными лесными пожарами на территории федеральных земель Бранденбург и Саксония продолжалась во вторник, 26 июля. Всего в тушении огня участвовали около 700 пожарных и не менее 90 единиц техники, в том числе вертолеты бундесвера.

В Бранденбурге огонь вспыхнул 25 июля и к настоящему времени охватил территорию в 500 гектаров, власти объявили чрезвычайную ситуацию. Около 700 человек в нескольких населенных пунктах были временно эвакуированы, но уже могут вернуться в свои дома. Сообщается о семи раненых пожарных.

В Саксонию огонь перекинулся с территории соседней Чехии, где разгорелся еще в воскресенье, 24 июля, на территории национального парка "Богемская Швейцария". Из-за сильного ветра пламя могло местами быстро распространяться, охватывая сухую лесную растительность. По заявлению саксонских властей, ситуация остается напряженной, и борьба с огнем займет еще несколько дней.

В свою очередь, в Чехии примерно 400 пожарных пытаются потушить лесной огонь, однако местами он перекинулся на жилые дома. Жители некоторых деревень были эвакуированы.

Аномальная жара в Европе 

Этим летом в целом ряде стран Западной Европы распространилась аномальная жара, зафиксированы температурные рекорды, когда жара превышает отметку в 40 градусов Цельсия.

Во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют лесные пожары, выгорели десятки квадратных километров, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, есть человеческие жертвы.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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