 Приставы пытаются взыскать с Навального 29 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

Приставы пытаются взыскать с Навального 29 млн рублей

Алексей Навальный должен выплатить около 29 млн рублей по иску компании "Московский школьник". Его единственная квартира не может попасть под взыскание.

Граффити с оппозиционером Алексеем Навальным

Граффити с оппозиционером Алексеем Навальным в Санкт-Петербурге

Судебные приставы ищут имущество и деньги оппозиционного политика Алексея Навального для взыскания около 29 млн рублей, которые он должен выплатить по решениям судов. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня. 

"Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет, - пояснил Аристов. - А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать - денежные средства, имущество". Срок исполнения взыскания - три года, при этом часть суммы уже была получена, сообщил Аристов, но не назвал подробностей.

Приставы занимаются также взысканием судебного долга в отношении основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который был признан в России "иностранным агентом", заявил Аристов. Он пояснил, что взыскания с Навального и ФБК - это "разные исполнительные производства в рамках одного процесса".

Взыскания по иску "Московского школьника"

В конце 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь примерно по 29 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску компании "Московский школьник", поставляющей продукты питания в ряд образовательных учреждений столицы. ФБК связывает ее с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ часто называют "поваром Путина". Сам Пригожин отрицает свою связь с этим предприятием.

Навальный объявил о закрытии юридического лица ФБК, объяснив это невозможностью выплатить долг "Московскому школьнику". Позже Пригожин получил право требования к должникам. 

17 января 2020 года Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта политик был доставлен в ИК-2 в Покрове.

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