Природа острова Рюгена: по заповедному лесу - вдоль Меловых скал (фото)

Зассниц • Эти фотографии сделаны в нынешнем октябре на самом большом немецком острове - балтийском Рюгене. Здесь завершили оборудование двух новых пешеходных информационно-познавательных маршрутов для знакомства со здешними природными достопримечательностями. Общая протяженность - около одиннадцати километров.

"Лес" и "Мел" - новые тропы для любителей природы

Маршрут "Лес" ("Wald") проходит по заповедному буковому лесу в Национальном парке Ясмунд, имеющему статус природного памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут "Мел" ("Kreide") позволяет полюбоваться здесь же знаменитыми Меловыми скалами. Этот уголок Рюгена знаком многим по творчеству художника-романтика Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich).

Фрагмент картины Каспара Давида Фридриха, 1818 год

Информационные табло на маршрутах позволяют узнать об этих природных достопримечательностях много разных интересных подробностей. Как сообщает агентство dpa, на осуществление проекта было потрачено в общей сложности почти 100 тысяч евро.

Маленький, но очень популярный парк

Национальный парк Ясмунд - самый маленький по площади такой заповедник в Германии. При этом по соотношению площади и числа посетителей он занимает среди немецких национальных парков первое место. Ежегодно здесь бывает более миллиона туристов.

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