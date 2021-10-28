Приюты для домашних животных в Германии трещат по швам. Почему?

На днях полиция в городе Мёрсе, который расположен неподалеку от Дюссельдорфа, задержала 56-летнюю женщину. Она перебросила через двухметровый забор местного приюта для домашних животных собаку породы Сиба-ину. Когда женщина взяла на руки вторую собаку той же породы, подоспела полиция, вызванная случайным прохожим. Первая собака от падения не пострадала, а женщине пришлось поехать в полицейский участок. Там она объяснила свой поступок тем, что несколько приютов домашних животных отказались принять ее собак в связи с тем, что они переполнены, поэтому ей пришлось пойти на такую крайнюю меру. Полиция завела против женщины административное дело.

Согласно данным Немецкого общества защиты животных, в 2020 году число домашних животных в Германии по сравнению с предыдущим годом возросло более чем на миллион. Сегодня, когда людивернулись на работу в офисыи уже могут путешествовать, некоторым не хватает времени на своих домашних питомцев, которых они приручили. "Приюты для домашних животных оказались в очень сложной ситуации", - подчеркивает в интервью DW руководительница кельнского приюта для домашних животных имени Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) Эльке Занс (Elke Sans).

У Эльке Занс для своих питомцев всегда найдутся лакомства

Эльке Занс не перестает удивляться, почему немцы покупают кошек и собак у заводчиков или нелегальных торговцев вместо того, чтобы принять в семью четвероногого питомца из приюта, оставшегося без хозяина. По ее словам, во время пандемии в кельнском приюте было не так много случаев, когда люди забирали животных. Она объясняет это тем, что многие хотят завести щенков, чтобы самим их воспитать, однако очень скоро и они становятся сиротами, потому что у хозяев появляются веские причины, чтобы отдать своих питомцев в приюты. А они практически всегда одни и те же.

Питомцы приюта для домашних животных поменяли теплые квартиры и дома на такие клетки

"У одних вдруг не оказывается времени для животных, потому что они перестали работать на удаленке, другие переезжают в новую квартиру, в которой содержание собак запрещено по договору, у третьих обнаруживается аллергия на шерсть собак или кошек", - перечисляет Эльке Занс, пожимая плечами, и добавляет: "Странно только, что люди не взвешивали заранее все "за" и "против", принимая решения завести домашних питомцев".

Кельнский приют пока принимает животных, но не всех

Ситуация с приемом животных в кельнском приюте после локдаунов резко обострилась. "Мы перестали принимать животных от людей, которые не проживают в Кельне, потому что ожидаем, что ближе к зиме к нам потянутся жители города, которые по тем или иным причинам больше не могут заботиться о своих питомцах. Во-вторых, у нас сейчас слишком много плохо социализированных собак, для которых мы не можем найти новых хозяев. Нашим тренерам приходится много работать, чтобы их приручить", - подчеркивает Эльке Занс.

Плохо социализированные собаки агрессивно реагируют и на сотрудников приюта

К так называемым "проблемным собакам" чаще всего относятся те, которые были приняты в семьи из восточноевропейских стран. Организации, которые занимаются спасением бездомных собак в других странах, передают их немцам, которые хотят взять питомцев. Но часто выясняется, что животные, которые жили на улице, плохо поддаются воспитанию, многие из них проявляют агрессию по отношению к другим собакам или к детям, поэтому эти животные довольно быстро попадают в приюты. Это одна группа собак. Вторая - щенки, которые были куплены у спекулянтов во время пандемии. Дело в том, что во время локдаунов и карантинных мер многие школы дрессировки собак, в которых тренеры помогают хозяевам правильно воспитывать своих питомцев, были закрыты, а животные большую часть времени проводили в четырех стенах.

Многие из них пугаются городского шума, боятся людей и других собак. Именно для таких животных жизнь в условиях приюта становится проблематичной. С ними надо много и интенсивно работать, а специально обученных тренеров приюту хронически не хватает.

Тренер Рене Шварц

"Для таких проблемных животных и собак бойцовских породочень трудно найти новых хозяев, а это значит, что места для приема новых животных у нас освобождаются очень медленно", - подчеркивает Рене Шварц (Rene Schwarz), тренер, работающий с проблемными собаками в кельнском приюте. По его словам, во время пандемии таких животных в приюте оказалось значительно больше, чем раньше.

Поспешные решения с трагическими последствиями

"Нередко люди, которым мы вынуждены отказать в приеме их питомцев, говорят нам, что мы не имеем на это право, а некоторые даже грозят судебными исками против нас, - рассказывает Эльке Занс. - Таких я обычно в ответ спрашиваю, а думали ли они о своих правах и обязанностях, когда заводили собак? Многие действительно забывают об ответственности, которую они берут на себя, приручая щенков или взрослых животных. Как только возникают проблемы, они обращаются к нам с просьбой принять их питомца. К сожалению, у нас тоже ограниченные возможности, об этом многие попросту не думают".

Более шестидесяти собак в кельнском приюте для домашних животных ждут своих новых хозяев

Многие не думают о том, что содержание собак обойдется им в крупную сумму. Собаке нужен корм, медицинское обслуживание, за них надо платить налоги, заключать страховки на случай причинения ими ущерба. Содержание домашних животных сопряжено с финансовыми расходами. Для некоторых людей они оказываются слишком высокими. Тем более, если учесть, что во время пандемии некоторые хозяева собак потеряли работу и сейчас живут на пособие по безработице. Поэтому некоторые принимают решение избавиться от своих питомцев.

Собак, лившихся хозяев, больше, чем кошек

Эльке Занс, кроме решения многих организационных проблем в качестве руководителя кельнского приюта для домашних животных, опекает в приюте кошек. Их здесь чуть более шестидесяти. По ее словам, с кошками людям проще: за них не нужно платить налоги, они не нуждаются в прогулках и могут находиться дома, пока их хозяева работают. И все же кошек, лишившихся хозяев, после пандемии стало больше. Многих люди находят на улице, подкармливают их, а потом приносят в приют.

Безымянная одноглазая кошка была найдена на улице

"Среди них немало больных и старых животных, которые нуждаются в медицинских услугах. Приюту приходится брать эти расходы на себя. Так, несколько месяцев назад женщина принесла кошку с поврежденным глазом, которая жила на улице и которую она несколько недель подкармливала. Сегодня безымянная кошка оклемалась, но найти для нее новых хозяев очень трудно. Многих потенциальных новых хозяев одноглазое животное отпугивает, ведь они представляют себе на диване мягкую, красивую и пушистую "игрушку", а не больную одноглазую старую кошку", - с горечью замечает Эльке Занс.

По ее словам, многие люди, которые заводят домашних животных, к сожалению, забывают о том, что уход за ними - постоянная работа и забота, ведь они беспомощны, как маленькие дети. И когда их хозяева в реальной жизни сталкиваются с проблемами, то видят их решение чаще всего лишь в том, чтобы отдать их в приюты. "А они после пандемии в буквальном смысле трещат по швам", - констатирует Эльке Занс.

Смотрите также: