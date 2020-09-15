Остатки со стола? Немецкий эксперт о полезной и вредной еде для собак

Бытует мнение, что наша еда собакам противопоказана. Именно поэтому многие владельцы собак не решаются давать своим четвероногим питомцам объедки со стола. Это можно понять, если присмотреться, что и как некоторые люди едят: нездоровое питание со стола и собакам вредно! Но что такое "здоровое питание" для наших питомцев? Кормить собак только из консервных банок, купленных в магазинах для домашних животных, может ли это быть полезным? Что по этому поводу думают и говорят немецкие эксперты?

Анке Йоби (Anke Jobi) - сертифицированный диетолог и специалист по питанию собак, популярный блогер и автор нескольких книг о здоровом питании для животных. Она с удовольствием делится своими знаниями на специально созданном ею сайте. Сегодня Анке Йоби отвечает на вопросы DW, составленных по запросам наших читателей.

DW: Госпожа Йоби, что следует понимать под здоровым и сбалансированным питанием для собак?

Анке Йоби: Здоровое и сбалансированное питание собаки должно в первую очередь удовлетворять ее потребности в питании и хорошо ею усваиваться. Кроме того, питание, конечно же, не должно содержать вредных веществ. Большую роль играет и количество корма. Его необходимо правильно выбирать, исходя из породы, веса и возраста собаки. Слишком много еды или слишком много энергии может быстро привести к ожирению. Ожирение, в свою очередь, является одним из самых серьезных факторов риска для различных заболеваний. Собаки часто страдают теми же заболеваниями, что и люди. У них бывает сахарный диабет, рак, воспаления тех или иных органов. И очень часто причиной этих болезней становится неправильное и однообразное питание.

- Какие продукты опасны для собак?

- На этот вопрос не так-то просто ответить. В принципе, вряд ли есть продукты, которые вредны только для собак. Это означает, что вы можете во многом ориентироваться на то, что также плохо для вас самих. Например, сахар для собак не менее вреден для здоровья, чем для людей. То, что часто называют "ядовитым для собак", обычно вредно и опасно и для их хозяев. Примерами этого являются помидоры и перец. Содержащийся в них соланин токсичен как для людей, так для собак. Однако он разрушается во время созревания этих овощей, поэтому собакам также разрешается есть спелые помидоры или перец.

Овощи и фрукты полезны и собакам

Исключение составляют лук и чеснок, количество которых может быть вредно и даже ядовито для собак. Для некоторых собак ядовитым является виноград, поэтому его следует исключить из рациона их питания. Популярный подсластитель ксилитол (латинское название - xylitolum), также известный как березовый сахар, очень токсичен для собак, как и орехи макадамия и шоколад. С другой стороны, авокадо ошибочно считается для них вредным, только твердая сердцевина содержит большое количество синильной кислоты, и поэтому ее нельзя есть ни людям, ни собакам. Горький миндаль - еще один пример того, что неприменимо как для собак, так и для людей. Сырой горький миндаль тоже содержит синильную кислоту. Однако она при нагревании испаряется, поэтому горький миндаль можно использовать при выпечке, тогда он также не представляют опасности.

- Считается, что еда со стола может быть опасной для собак. На что следует обращать особое внимание?

- С этим я согласиться не могу. Кормить собак остатками еды со стола раньше было вполне нормальным явлением, а в некоторых странах такое кормление практикуется и сегодня. Если учитывать пункты, упомянутые выше, то это возможно без особых проблем. Конечно, всегда нужно обращать внимание на то, как собака переносит те или иные продукты. Что касается лука и чеснока, то не стоит волноваться: если вы обычно употребляете в пищу небольшое их количество, то никакой опасности и для вашего четвероного питомца в них нет. Даже специи обычно не являются проблемой для собак, но при этом нужно помнить о том, что не стоит предлагать собаке чрезмерно острую пищу.

- Должны ли собаки, как хищники, избегать углеводов, фруктов и овощей? То, что полезно для человека, не обязательно должно быть вредным для четвероногих друзей, не так ли?

- Собаки на самом деле не являются плотоядными животными. Их скорее можно назвать всеядными со специализацией на мясе. В углеводах, овощах и фруктах содержится множество полезных питательных веществ и для собак, таких, например, как витамины, минералы, вторичные растительные вещества или клетчатка.

- Как обеспечить сбалансированное питание для собак, на что следует обращать особое внимание?

- Наиболее важным фактором в сбалансированной диете является содержание в еде питательных веществ. Сбалансированное питание для собаки может, например, состоять из мяса с углеводами, скажем, риса или картофеля, овощей - моркови или кабачков, некоторых фруктов, как яблок, немного масла для лучшего усвоения необходимых питательных веществ и смеси минералов, специально предназначенных для собак. Такой рацион можно легко обеспечить, составив одну половину порции из мясных, а вторую половину из растительных компонентов. Количество еды должно составлять около 2-4 процентов от массы тела собаки. Следует учитывать вес собаки и при смене корма: если собака набирает вес, можно просто немного сократить кормление.

- Как часто нужно кормить собак?

- Частота кормления собаки зависит от различных факторов. Очень молодых собак, а также собак старшего возраста следует кормить чаще - три-четыре раза в день. Пищеварительный тракт молодой собаки находится в процессе развития, поэтому его нельзя перегружать. У старых собак уже могут быть определенные дегенеративные изменения, поэтому следует щадить их пищеварительный тракт. Частота кормления собак среднего возраста составляет один-два раза в день. Но чтобы противодействовать риску заворота кишок или так называемой кишечной непроходимости у более крупных пород собак, целесообразнее кормить их два раза в день.

- Что для собаки лучше - сухой или влажный корм?

- На этот вопрос нет однозначного ответа. Кормить собаку влажным или сухим кормом - индивидуальное решение их хозяев. При этом может играть значение то, что собака больше любит, лучше переносит или что может быть лучше интегрировано в повседневную жизнь владельца собаки. Никакого предпочтения для сухого или мокрого корма не существует.

Сухой корм удобен во время путешествий с собаками

Если вы путешествуете, то удобней кормить собаку сухим кормом, но для этого сначала необходимо приучить собаку к смене кормов в повседневной жизни. Теоретически можно даже смешивать два вида, добавляя во влажный сухой корм. Здесь тоже важно то, как каждая отдельная собака переносит сухой корм. Если собака здорова и привыкла к разнообразию в питании, то никаких ограничений не существует.

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