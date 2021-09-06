Приговор Марии Колесниковой, или Символ Беларуси при Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. Ее ладони, сложенные сердечком, были символом протеста. Теперь Сергей Елкин видит их так.
Смотрите также:
Минский областной суд огласил обвинительный приговор в отношении членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака.
4 августа в Беларуси начался судебный процесс по делу Марии Колесниковой, которую обвиняют в заговоре с целью захвата власти. DW - о подоплеке дела и о том, почему суд проходит в закрытом режиме.
До протестов в Беларуси Мария Колесникова 12 лет прожила в Германии. Ее немецкая коллега вспоминает, как происходила трансформация Колесниковой из музыканта и куратора арт-проектов в политика.