При стрельбе в Израиле погибли минимум 5 человек

Минимум 5 человек погибли в результате стрельбы в израильском городе Бней Брак. Такие данные представители экстренных служб привели во вторник, 29 марта. По сведениям полицейских, вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по прохожим. Нападавший был застрелен полицией.

Стрелком являлся палестинец с Западного берега реки Иордан, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванных представителей сил безопасности. На момент публикации ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Премьер Беннет: Бороться с террором железным кулаком

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил соболезнования родственникам погибших. Кроме того, глава правительства особо выделил решительность властей. "Израиль столкнулся с волной кровавого арабского терроризма", однако силы безопасности работают, заверил он. "Мы будем бороться с террором упорством и железным кулаком", - заявил Беннет.

Министерство иностранных дел Германии решительно осудило нападение. Официальный Берлин шокирован "жестокостью и хладнокровностью" атаки, приводит агентство Reuters слова представителя ведомства. "Террор ничем нельзя оправдать", - добавил он.

Третье нападение за 8 дней

Это третья трагедия в стране в течение 8 дней. В Беэр-Шеве 22 марта мужчина совершил автомобильный наезд на велосипедиста, а также напал с ножом на мирных граждан. Четверо человек погибли, несколько получили ранения. Нападавший был застрелен вооруженным израильтянином.

А 27 марта в городе Хадера двое мужчин открыли огонь, в результате чего погибли двое полицейских. Стрелки были застрелены находившимися поблизости пограничниками. В обоих случаях террористическая группировка "Исламское государство" заявляла, что нападавшие являлись ее сторонниками.

Смотрите также:

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Кровавый рассвет Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Разрушения в секторе Газа По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Спасение бегством Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Ракетный обстрел Тель-Авива Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Тревожное ожидание И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Импровизированное убежище Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Постоянная опасность Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Булыжники и слезоточивый газ В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Подавление протестов палестинцев Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Когда прекратится насилие? Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке Наземная операция ЦАХАЛА Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала. Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель

