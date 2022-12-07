При разминировании Херсонской области погибли 4 полицейских

На 288-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 декабря (время московское).

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Во время разминирования Херсонской области погибли четверо украинских полицейских, сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Кроме того, Зеленский рассказал подробности о российском ударе по городу Курахово Донецкой области. По его словам, под обстрел попали рынок, элеватор, заправка, автостанция и жилой дом. Погибли 10 человек.

Комментируя ситуацию с энергоснабжением Украины, Зеленский предупредил, что восстановить энергосистемы страны на 100 процентов сейчас невозможно. "Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - сказал президент.

Хроника событий 7 декабря 14.00 - 23.59 >>

Хроника событий 7 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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