При обстреле базы отдыха под Харьковом погибли 7 человек

После обстрела базы отдыха под Харьковом накануне подразделения водолазной службы обнаружили еще одно тело.

Число погибших в результате российского ракетного удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом возросло до семи человек, сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов в понедельник, 20 мая.

Подразделения водолазной службы обнаружили в водоеме фрагменты тела мужчины, написал Синегубов. Сам обстрел произошел накануне. По заявлению местных властей, территорию базы отдыха атаковали две ракеты "Искандер-М". В результате удара, по последним данным, пострадали 28 человек.

Кроме того, также накануне под обстрел попал Купянский район, где в результате ударов погибли пять человек, еще девять получили ранения, сообщал Синегубов.

Россия усилила обстрелы Харьковской области на фоне нового наступления

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и позднее взяли под контроль более десятка населенных пунктов.

В пятницу, 17 мая, президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Наступательную операцию он объяснил стремлением создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ.