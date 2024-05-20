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Харьковская ОВА: ВСУ контролируют 60% Волчанска

Даниил Сотников
20 мая 2024 г.

Штурмы Волчанска не прекращаются, поскольку российские войска стремятся "вытолкнуть" ВСУ за пределы населенного пункта.

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Разрушенный дом в Волчанске
Разрушенный дом в ВолчанскеФото: GEORGE IVANCHENKO/EPA

Вооруженные силы Украины примерно на 60 процентов контролируют город Волчанск Харьковской области. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

По его словам, в городе не утихают обстрелы. "Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", - рассказал Семенуха.

Штурмы Волчанска не прекращаются, поскольку российские войска стремятся "вытолкнуть" ВСУ за пределы населенного пункта, добавил представитель ОВА.

Россия усилила обстрелы Харьковской области на фоне нового наступления

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и в последующие дни взяли под контроль боле десятка населенных пунктов на севере области.

Вооруженные силы Украины перебросили навстречу российским войскам значительные резервы, которые, как сообщал Генштаб ВСУ, позволили стабилизировать оборону и остановить продвижение противника.    

17 мая Владимир Путин заявил, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Наступательную операцию он объяснил стремлением создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ.

Между тем, по оценке командования НАТО в Европе, российская армия в Харьковской области не располагает достаточным потенциалом для захвата Харькова.

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