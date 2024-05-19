При обстрелах РФ Харьковской области погибли 10 человек

В результате атаки на базу отдыха под Харьковом и при обстреле Купянского района области погибли 10 человек.

Российские войска нанесли удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов в воскресенье, 19 мая.

По его словам, территорию базы отдыха атаковали две ракеты. В результате удара погибли пять человек, среди них - беременная женщина. Еще 16 мирных жителей, в том числе 8-летняя девочка, ранены. Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Он уточнил, что при обстреле ВС РФ использовали ракеты "Искандер-М".

Кроме того, под обстрел попал Купянский район, где в результате ударов погибли пять человек, еще девять получили ранения, написал Синегубов.

Россия усилила обстрелы Харьковской области на фоне нового наступления

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и позднее взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Вечером в субботу, 18 мая, Харьков подвергся очередному обстрелу со стороны ВС РФ. В результате него пострадали 6 человек, сообщили местные власти.

В пятницу, 17 мая, Владимир Путин заявил, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Наступательную операцию он объяснил стремлением создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ.