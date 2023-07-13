Президенты США и Финляндии проводят переговоры в Хельсинки

В Хельсинки Джо Байден также примет участие в переговорах с лидерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Президент США Джо Байден в четверг, 13 июля, встретился в президентском дворце в Хельсинки со своим финским коллегой Саули Ниинистё. "Мне очень приятно приветствовать вас в Финляндии. И я вновь благодарю вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности", - привела медиакомпания Yle слова Ниинистё в начале встречи. Финский лидер напомнил о вступлении своей страны в НАТО и об одобрении этого шага со стороны Вашингтона. "Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да", - ответил глава Белого дома.

Американский президент подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности. "Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее", - сказал Байден.

В Хельсинки пройдет саммит лидеров северных стран и США

Помимо встречи с Ниинистё и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо у главы Белого дома запланированы переговоры с лидерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Байден стал первым президентом США, который посетил Финляндию после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 5 лет назад.

Несколькими днями ранее Байден посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III. После глава Белого дома отправился в Вильнюс, где 11 и 12 июля проходил саммит лидеров стран-членов НАТО. Там же Байден провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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