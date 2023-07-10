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Президент США прибыл в Лондон перед саммитом НАТО в Литве

Анатолий Арни
34 мин. назад

После встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком Джо Байден посетит саммит НАТО в Вильнюсе, а затем направится на встречу лидеров стран Северной Европы и США в Хельсинки.

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Президент США Джо Байден сходит с трапа в аэропорту Станстед
Президент США Джо Байден в аэропорту СтанстедФото: Kin Cheung/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден вечером в воскресенье, 9 июля, прибыл в Лондон, где 10 июля проведет встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III. Прибытие самолета Байдена в аэропорт Станстед подтверждает Белый дом.

На встрече лидеров США и Великобритании, предположительно, будет обсуждаться саммит НАТО, проходящий в Литве 11 и 12 июля, а также война России против Украины, отметил представитель главы британского правительства. Эта встреча политиков станет пятой за последние несколько месяцев.

Визит Байдена в Великобританию способствует "дальнейшему укреплению тесных отношений между странами", указали в Белом доме. "Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными вызовами нашей физической и экономической безопасности, наши союзы важнее, чем когда-либо", - в свою очередь, подчеркнули в канцелярии Сунака.

В повестке встречи с британским королем - защита климата

Кроме того, Байден 10 июля посетит Виндзорский замок, где встретится с королем Великобритании Карлом III впервые после его восхождения на престол. В последний раз лидеры двух государств виделись на церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Президент США не присутствовал на коронации Карла III - делегацию возглавляла первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден. Отсутствие главы Белого дома СМИ объясняли как своеобразную дань традициям - американские президенты не посещали коронации британских монархов с момента объявления независимости США. Однако Байден поздравил Карла III и его жену Камиллу в письме.

Кроме того, американский лидер встречался c Карлом III на полях климатического саммита COP26 в Глазго - тогда британский король еще носил титул принца. Ожидается, что проблемы климата станут одной из центральных тем предстоящей встречи в Виндзоре.

Саммит НАТО - важный пункт в поездке Байдена

После встреч в Великобритании Байден вместе с Сунаком должны отправиться в Вильнюс, где 11 и 12 июля будет проходить саммит лидеров стран-членов НАТО. Ряд аналитиков в прошлом предполагал, что на саммите будет обсуждаться вступление Украины в Североатлантический альянс. Однако в июне глава Белого дома заявил, что для этого Киев должен соответствовать установленным критериям. До вероятного Украины вступления в альянс Соединенные Штаты могут предложить Киеву защиту, аналогичную той, которую они предоставляют Израилю, позднее указал американский лидер.

Европейское турне президента США по трем странам

После саммита в столице Литвы Байдена ожидают в Хельсинки, где будет проходить саммит лидеров стран Северной Европы и США. Предполагается, что на встрече среди прочего будут затронуты вопросы безопасности в регионе.

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