Польша и Литва договорились расширить военное сотрудничество

Польша и Литва будут проводить совместные учения, развивать совместную подготовку вооруженных сил и усиливать военную мобильность.

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа по итогам встречи в Вильнюсе договорились расширять сотрудничество в военной сфере, заявили лидеры двух стран в воскресенье, 21 января.

"Мы будем укреплять военное сотрудничество. Мы будем проводить совместные учения, будем искать дополнительные формы совместной подготовки наших вооруженных сил, будем усиливать военную мобильность", - заявил Науседа.

Дуда подчеркнул, что особого внимания, мониторинга и концентрации требует Сувалкский коридор - участок границы двух стран между Калининградской областью и Беларусью, потенциальный захват которого отрежет страны Балтии от наземных сил НАТО, отмечает агентство dpa. Комментируя военную помощь Украине, президент Литвы вновь подчеркнул необходимость делать это политическими, финансовыми и военными средствами.

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