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Фото: Aleksey Babushkin/SPUTNIK/AFP/Getty Images
ПолитикаМолдова

Президенту России Владимиру Путину запретили въезд в Молдову

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

О запрете Путину на въезд в Молдову объявил премьер-министр этой страны Дорин Речан. Он пообещал "закрыть рты всем, кто пропагандирует и сеет войну".

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Президенту РФ Владимиру Путину запрещен въезд в Молдову, заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью молдавскому телевидению в пятницу, 28 апреля. Как сообщил Речан, в Молдове есть черный список граждан РФ, которые не смогут попасть в страну, при этом, по его словам, некоторые должностные лица узнают о том, что они включены в него, лишь при попытке въезда в Молдову.

Речан пообещал когда-нибудь обнародовать черный список. "В какой-то момент мы сделаем публичный список, на данный момент достаточно того механизма, который работает сегодня. Не знаю, нужно ли тратить ресурсы государства на составление публичного списка", - пояснил он.

Дорин Речан отметил, что "никто, из тех, кто не должен был въехать в страну, не въехал". "Всем тем, кто пропагандирует и сеет войну, мы закроем рты", - пообещал молдавский премьер.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Путина. Против российского президента были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России на Украину.

Путин стал третьим действующим главой государства и первым из постоянных членов Совета Безопасности ООН, ареста которого потребовал МУС. До него Международный уголовный суд выдвигал обвинения против президента Судана Омара аль-Башира и правителя Ливии Муаммара Каддафи.

Россия не является участницей Римского статута и не признает правомочности МУС. В то же время страны-участницы статута обязаны выполнить решение суда, в случае если Путин окажется на их территории, и арестовать его. Германия уже пообещала сделать это.

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