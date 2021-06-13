Президент США Байден на саммите НАТО обсудит встречу с Путиным

Президент США Джозеф Байден за закрытыми дверями в рамках саммита НАТО обсудит с союзниками по альянсу вопросы, касающиеся предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом советник американского лидера по национальной безопасности Джейкоб Салливан рассказал в воскресенье, 13 июня. Глава Белого дома прибудет в Женеву, где запланирован саммит с Путиным, заручившись "полной поддержкой и солидарностью наших союзников", подчеркнул Салливан.

Кроме того, Россия и исходящие от нее угрозы в киберпространстве станут предметом бесед Байдена с президентами балтийских стран, отметил советник американского лидера. У президента Соединенных Штатов в рамках саммита Североатлантического альянса будет возможность обсудить отношения с крупными державами - Россией и Китаем - также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавил Салливан.

Генсек НАТО об отношениях с Россией: "устрашение и диалог"

Отношения Североатлантического альянса и России достигли низшей точки со времени холодной войны, указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он сообщил, что альянс на саммите примет программу сдерживания угроз до 2030 года. В отношении Москвы блок намерен придерживаться принципов "устрашения и диалога", объяснил Столтенберг.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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