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Вьоса Османи
Вьоса Османи Фото: Michaela Rihova/CTK/dpa/picture alliance
ПолитикаКосово

Османи: ЧВК "Вагнер" работает с Сербией для ввоза оружия

Екатерина Венкина
5 ч. назад

Президент Косово в интервью The Telegraph утверждает, что ЧВК "Вагнер" взаимодействуют с военизированными формированиями Сербии для контрабанды оружия и военной формы без опознавательных знаков.

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Косовский президент Вьоса Османи утверждает, что наемники из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взаимодействуют с военизированными формированиями Сербии для контрабанды в Косово оружия и военной формы без опознавательных знаков. Такую версию Османи озвучила в интервью газете The Telegraph. Издание разместило публикацию на своем сайте в субботу, 11 февраля.

"Они привозят оружие и форму"

"Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией", - уверяет Османи, пообщавшаяся с журналистами The Telegraph в офисе президента в Приштине.

По версии Османи, секретная операция, проводящаяся минимум шесть месяцев, призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории. Собеседница издания провела параллели с аннексией Россией Крыма в 2014 году, где были замечены военные в камуфляжной форме без опознавательных знаков, которых впоследствии стали называть "зелеными человечками".

Сербия отрицает, что ЧВК играет какую-либо роль в противостоянии с Косово

Сербия отрицает, что наемники из "Группы Вагнера" играют какую-либо роль в противостоянии с Косово.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время недавнего визита в Белград выразил обеспокоенность по поводу попыток ЧКВ "Вагнер" вербовать боевиков на Балканах. "Мы работаем с правительством Сербии и других стран, чтобы положить конец этой деятельности", - отметил Шолле 12 января, отвечая на вопросы журналистов. Позднее президент Сербии Александaр Вучич послал через СМИ ясный сигнал о нежелательности присутствия "Группы Вагнера" в этой стране. Основатель ЧВК, близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин выступил с утверждением, что сербов в составе группы сейчас нет "и не было уже длительное время".

Косово - за увеличение численности KFOR

До этого, 1 января, в интервью изданию Die Welt премьер-министр Республики Косово Альбин Курти выступил за увеличение численности миротворческого контингента НАТО на ее территории.

В настоящее время в республике дислоцировано около 3800 военнослужащих Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR), в том числе около 70 - из Германии. Согласно решению бундестага, в республику могут быть отправлены до 400 немецких солдат.

Новый виток эскалации ситуации в Косово начался 8 декабря 2022 года, когда на заселенном преимущественно сербами севере республики полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы сочли задержания несправедливыми и выстроили на трассах в нескольких населенных пунктах баррикады. Как заявил в интервью Die Welt Альбин Курти, у ряда защитников баррикад были отличительные знаки российского ЧВК "Вагнер" и байкерского клуба "Ночные волки".

Позднее, 26 декабря, власти Косово и Сербии привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. Спустя два дня, 28 декабря, ситуацию удалось стабилизировать.

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