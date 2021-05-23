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Российские корабли регулярно появляются у берегов Великобритании, а в 2020 году субмарину РФ заметили в Ирландском море, чего не случалось очень давно или даже никогда, заявил Уоллес.
Британское издание удалило с сайта статью об открытии прокуратурой Украины уголовного дела против Ильи Хржановского по обвинению в пытках детей на съемках фильма "Дау". Режиссеру выплатят компенсацию.
25-летний беженец из Ливии Хаири Саадалла приехал в Великобританию в 2012 году и через семь лет попал в поле зрение британской контрразведки MI5, пишет The Telegraph.
Англоязычные издания, публиковавшие материалы о Дерипаске, не удалили их со своих сайтов и не опубликовали опровержений вопреки решению Краснодарского суда, назвавшего материалы порочащими бизнесмена.
Миллиардер Дерипаска подал в суд на издания The Times, The Telegraph и The Nation. Он утверждает, что из-за публикаций в этих СМИ ему был нанесен "серьезный ущерб".
По данным издания The Telegraph, в WADA подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.
В отравлении Скрипалей, помимо Чепиги и Мишкина, мог участвовать разведчик, прибывший в Британию под именем Сергей Федотов. После отравления Скрипалей он еще несколько дней оставался в Англии, сообщила The Telegraph.
Властям Великобритании полностью ясна картина организации отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери, пишет The Telegraph. По данным источников издания, цепь подчинения тянется до президента РФ Путина.
Абрамовичу, Сечину и еще четырем лицам из окружения Путина планируют ограничить передвижение и возможности ведения бизнеса в ЕС и других странах, пишет The Telegraph.
Глава оперативного управления морской пехоты Нидерландов в беседе с британской газетой The Telegraph назвал поведение российских военных самолетов и кораблей в Арктике "холодной войной 3.0".
Лондонская полиция ведет расследование в отношении Сергея Федотова и рассматривает возможность выдвижения против него обвинений, пишет The Telegraph.
Еще один офицер ГРУ приезжал в Солсбери для организации отравления Скрипалей, сообщает The Telegraph. Он помогал планировать покушение до того, как в Великобританию приехали непосредственные исполнители.
Боширову и Петрову, подозреваемым в покушении на Скрипалей, пришлось дать интервью RT в качестве наказания за то, что они "наследили" в ходе спецоперации, пишет The Telegraph.
Руслан Боширов и Александр Петров с ноября 2017 года по февраль 2018 года бронировали девять рейсов в Женеву, пишет британская газета The Telegraph.
За три года число учеников из РФ в частных школах Великобритании снизилось более чем на треть, пишет The Telegraph. "Санкции начинают кусаться", - заявил британский депутат Брайант.
Для получения новой инвестиционной визы российский олигарх должен подтвердить, что его состояние заработано законным путем, отмечает The Telegraph.
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