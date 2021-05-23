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The Telegraph

March 26, 2017 - London, London, UK - London, UK. Security Minister Ben Wallace arrives at the ITV Studios to appear on 'Peston on Sunday' programme. Wallace has been appointed to the Privy Council alongside fellow MP Tobias Ellwood in recognition for their response during the Westminster terror attack |

Министр обороны Великобритании назвал Россию "угрозой номер один" 23.05.2021

Российские корабли регулярно появляются у берегов Великобритании, а в 2020 году субмарину РФ заметили в Ирландском море, чего не случалось очень давно или даже никогда, заявил Уоллес.
ACHTUNG: Ausschließlich für die Festivalberichterstattung. Für eine Verwendung nach dem 25. März müssen die Rechte vom/von der jeweiligen Rechteinhaber*in eingeholt werden. Bei Verwendung in sozialen Netzwerken ist darauf zu achten, ob das entsprechende Material vom/von der Rechteinhaber*in für diesen Verwendungszweck freigegeben wurde. *** Ilya Khrzhanovskiy. DAU. Natasha von Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel DEU, UKR, GBR, RUS 2020, Wettbewerb 2020 © Phenomen Film

The Telegraph извинился перед Хржановским за статью о пытках детей на съемках "Дау" 16.07.2020

Британское издание удалило с сайта статью об открытии прокуратурой Украины уголовного дела против Ильи Хржановского по обвинению в пытках детей на съемках фильма "Дау". Режиссеру выплатят компенсацию.

Forbury Gardens incident. Police at Forbury Gardens in Reading town centre where they are responding to a serious incident Picture date: Saturday June 20, 2020. See PA story POLICE Reading . Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:54236907 |

The Telegraph: Совершивший теракт в Рединге был известен полиции 22.06.2020

25-летний беженец из Ливии Хаири Саадалла приехал в Великобританию в 2012 году и через семь лет попал в поле зрение британской контрразведки MI5, пишет The Telegraph.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Западные издания проигнорировали решение Краснодарского суда по иску Дерипаски 13.12.2019

Англоязычные издания, публиковавшие материалы о Дерипаске, не удалили их со своих сайтов и не опубликовали опровержений вопреки решению Краснодарского суда, назвавшего материалы порочащими бизнесмена.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Суд по иску Дерипаски к трем иностранным изданиям назначен на 25 октября 11.10.2019

Миллиардер Дерипаска подал в суд на издания The Times, The Telegraph и The Nation. Он утверждает, что из-за публикаций в этих СМИ ему был нанесен "серьезный ущерб".
FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

The Telegraph: России может грозить отстранение от участия в Олимпиаде в Токио 22.09.2019

По данным издания The Telegraph, в WADA подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.
A still image taken from a video footage and released by RT international news channel on September 13, 2018, shows two Russian men with the same names, Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, as those accused by Britain over the case of former Russian spy Sergei Skripal and his daughter Yulia, during an interview at an unidentified location, Russia. RT/Handout via REUTERS TV ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

В Британии обнаружили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей 07.02.2019

В отравлении Скрипалей, помимо Чепиги и Мишкина, мог участвовать разведчик, прибывший в Британию под именем Сергей Федотов. После отравления Скрипалей он еще несколько дней оставался в Англии, сообщила The Telegraph.
This still taken from CCTV and issued by the Metropolitan Police in London on Wednesday Sept. 5, 2018, shows Ruslan Boshirov and Alexander Petrov at Salisbury train station on March 4, 2018. British prosecutors have charged two Russian men, Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, with the nerve agent poisoning of ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia in the English city of Salisbury. They are charged in absentia with conspiracy to murder, attempted murder and use of the nerve agent Novichok. (Metropolitan Police via AP) |

The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля 07.01.2019

Властям Великобритании полностью ясна картина организации отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери, пишет The Telegraph. По данным источников издания, цепь подчинения тянется до президента РФ Путина.
Chelsea's Russian owner Roman Abramovich applauds, as players celebrate their league title win at the end of the Premier League football match between Chelsea and Sunderland at Stamford Bridge in London on May 21, 2017. Chelsea's extended victory parade reached a climax with the trophy presentation on May 21, 2017 after being crowned Premier League champions with two games to go. / AFP PHOTO / Ben STANSALL / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

В Великобритании составили черный список российских олигархов 08.12.2018

Абрамовичу, Сечину и еще четырем лицам из окружения Путина планируют ограничить передвижение и возможности ведения бизнеса в ЕС и других странах, пишет The Telegraph.
ARCHIV - Der Eisbrecher Vidar Viking Mar ist rund 250 Kilometer vom Nordpol entfernt im Einsatz, um Ablagerungen am Grund des Arktischen Ozeans zu untersuchen. Die fünf Anrainerstaaten der Arktis wollen ab Dienstag (27.05.2008) bei einem zweitägigem Außenministertreffen im grönländischen Ilulissat ihre umstrittenen Gebietsansprüche am Nordpol diskutieren. Die Polarregion ist wegen gigantischer Bodenschätze und deren Erschließungsmöglichkeit infolge des Klimawandels zu einem wirtschaftlich attraktiven Gebiet geworden. Neben Dänemark und Norwegen streiten auch Russland sowie Kanada und die USA um Territorialansprüche am Nordpol. Foto: M. Jakobssohn/IODP +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Нидерландах обвинили ВМФ России в провокации в Арктике 15.10.2018

Глава оперативного управления морской пехоты Нидерландов в беседе с британской газетой The Telegraph назвал поведение российских военных самолетов и кораблей в Арктике "холодной войной 3.0".
03.02.2017 Anti-semitism in Labour. File photo dated 3/2/2017 of the New Scotland Yard sign. A group of peers has called on Scotland Yard to investigate online anti-Semitic abuse by supporters of Jeremy Corbyn. Issue date: Thursday April 5, 2018. The cross-party letter to Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick highlights "unambiguous" examples of hate speech on Facebook groups set up to back the Labour leader. See PA story POLITICS Labour. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:35843804 |

Скотланд-Ярд расследует роль третьего фигуранта в деле Скрипалей 12.10.2018

Лондонская полиция ведет расследование в отношении Сергея Федотова и рассматривает возможность выдвижения против него обвинений, пишет The Telegraph.
This still taken from CCTV and issued by the Metropolitan Police in London on Wednesday Sept. 5, 2018, shows Ruslan Boshirov and Alexander Petrov at Salisbury train station on March 4, 2018. British prosecutors have charged two Russian men, Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, with the nerve agent poisoning of ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia in the English city of Salisbury. They are charged in absentia with conspiracy to murder, attempted murder and use of the nerve agent Novichok. (Metropolitan Police via AP) |

The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей 28.09.2018

Еще один офицер ГРУ приезжал в Солсбери для организации отравления Скрипалей, сообщает The Telegraph. Он помогал планировать покушение до того, как в Великобританию приехали непосредственные исполнители.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2018: RT Editor-in-Chief Margarita Simonyan shows an image of two men during an interview with Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, who are suspected by the British authorities of poisoning former GRU officer Sergei Skripal and his daughter Yulia in Salisbury, United Kingdom in March 2018. RT video screengrab/TASS Foto: Tass/TASS/dpa |

В Лондоне назвали интервью Боширова и Петрова наказанием за провал операции 16.09.2018

Боширову и Петрову, подозреваемым в покушении на Скрипалей, пришлось дать интервью RT в качестве наказания за то, что они "наследили" в ходе спецоперации, пишет The Telegraph.
This still taken from CCTV and issued by the Metropolitan Police in London on Wednesday Sept. 5, 2018, shows Ruslan Boshirov and Alexander Petrov on Fisherton Road, Salisbury, England on March 4, 2018. British prosecutors have charged two Russian men, Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, with the nerve agent poisoning of ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia in the English city of Salisbury. They are charged in absentia with conspiracy to murder, attempted murder and use of the nerve agent Novichok. (Metropolitan Police via AP) |

Предполагаемые отравители Скрипалей часто посещали Женеву 08.09.2018

Руслан Боширов и Александр Петров с ноября 2017 года по февраль 2018 года бронировали девять рейсов в Женеву, пишет британская газета The Telegraph.
***Archivbild*** Blick auf die Fassade der Milton Abbey Schule, einem Internat in der Grafschaft Dorset am 15.06.2016. | Verwendung weltweit

В британских частных школах резко сократилось число учеников из России 29.07.2018

За три года число учеников из РФ в частных школах Великобритании снизилось более чем на треть, пишет The Telegraph. "Санкции начинают кусаться", - заявил британский депутат Брайант.
Russian tycoon Roman Abramovich, owner of England's Chelsea Football Club, leaves the high court in London for a lunch break, Monday, Oct. 31, 2011. Self-exiled Russian oligarch Boris Berezovsky has accused Abramovich of betraying and blackmailing him, as the two former business partners face each other in court, in a multibillion dollar lawsuit over an oil deal, where Berezovsky alleges breach of trust and breach of contract by Abramovich in dealings of the Russian oil company Sibneft. (ddp images/AP Photo/Sang Tan)

Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния 22.05.2018

Для получения новой инвестиционной визы российский олигарх должен подтвердить, что его состояние заработано законным путем, отмечает The Telegraph.
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