The Telegraph

Министр обороны Великобритании назвал Россию "угрозой номер один"

Российские корабли регулярно появляются у берегов Великобритании, а в 2020 году субмарину РФ заметили в Ирландском море, чего не случалось очень давно или даже никогда, заявил Уоллес.