НАТО не позволила Сербии разместить ее солдат в Косово

Белград запросил у КФОР согласие на дислокацию в Косово тысячи солдат и полицейских. Это произошло после целого ряда инцидентов с сербами в Косово, независимость которого Сербия не признает.

Миссия НАТО в Косово КФОР отклонила просьбу правительства Сербии об отправке одной тысячи сербских солдат и полицейских в Косово на фоне целого ряда конфликтов между сербскими и косовскими властями. "Они ответили, что не видят необходимости в возвращении сербской армии в Косово, сославшись на резолюцию ООН, санкционирующую их мандат в Косово", - сообщил президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 8 января.

В декабре правительство в Белграде впервые со времени окончания войны в Косово запросило разрешение на размещение своих войск в Косово из-за целого ряда инцидентов между косовцами и проживающими в Косово сербами. Резолюция Совета Безопасности ООН разрешает в случае согласия КФОР размещение сербских войск в Косово на пограничных КПП, возле православных храмов и в районах компактного проживания сербов.

Нападения на сербов в Косово

Вучич раскритиковал КФОР за то, что она проинформировала Сербию о своем отказе в канун православного Рождества после того, как косовская полиция задержала солдата, не находившегося на службе, по подозрению в нанесении огнестрельных ранений двум молодым сербам близ города Штрпце. Власти Косово осудили это нападение. Обе жертвы в возрасте соответственно 11 и 21 года госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

По сообщениям сербских СМИ, другой молодой серб был избит группой албанцев утром 7 января, когда возвращался с рождественской службы. Сербские власти назвали эти инциденты "терактами, свидетельствующими о нежелании видеть сербов в Косово", и объявило о проведении акций протеста в Штрпце 8 января.

Международные организации также осудили нападения на сербов в Косово. Эксперты полагают, что это лишь усилит недоверие между албанским этническим большинством Косово и ста тысячами этнических сербов, проживающих в регионе, независимость которого Сербия отказывается признавать. Примерно половина этих сербов живут на севере Косово и тоже не признают его независимость, остальные проживают в других районах Косово, признают правительство в Приштине и участвуют в политической жизни этой страны.

Смотрите также: