Президент ФРГ призвал граждан к мужеству и сотрудничеству

В своем рождественском обращении к жителям Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал, что граждане страны вправе ожидать от политиков правильных решений и единства по важнейшим вопросам.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег сограждан от потери веры в демократию. "Обоснованно ожидать от тех, кто принимает политические решения, чтобы они шли по правильному пути, чтобы они давали ответы, которые помогли бы стране", - заявил глава государства в традиционном рождественском обращении в воскресенье, 24 декабря.

Граждане Германии вправе ожидать от демократов совместной работы по важным общественным проблемам, но многим не хватает такого единства, что вызывает недовольство людей, признал президент.

Однако Штайнмайер призвал в таком случае руководствоваться в своих действиях не "яростью и презрением", а "мужеством и совместной работой". В будущее необходимо идти вместе, а не прячась в свой мирок, заявил президент.

В 2024 году исполнится 75 лет немецкой демократии

В этом году "мир показал свои темные стороны - страдания и разрушения, ненависть и насилие", напомнил президент. Продолжается война России в Украине, а с осени все наблюдают за "жестокими преступлениями ХАМАС и жертвами войны на Ближнем Востоке", перечислил Штайнмайер. "Этот год оставляет много открытых вопросов. Поэтому одни из нас скептически наблюдают за действиями государства и правительства, другие испытывают беспокойство за свое будущее", - сказал президент.

Вместе с тем, есть миллионы людей, продолжил Штайнмайер, которые посвятили себя служению другим и хотят обеспечить мирную жизнь многогранного общества. "Они дают нам мужество и несут тепло в нашу страну", - подчеркнул глава государства.

В следующем году Германия отмечает 75-летний юбилей демократии. "Наша Конституция - это то, чем мы должны гордиться, - указал Штайнмайер. - Это фундамент, который хорошо держал нашу страну даже в трудные времена. И я убежден, он продолжит удерживать нас и в будущем. И поэтому я хочу, чтобы все нашли в себе мужество доверять этому фундаменту. Германия есть и будет хорошей страной", - заключил президент.

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