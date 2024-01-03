Президент Гарварда Клодин Гэй уходит в отставку

Уход Клодин Гэй с должности президента Гарвардского университета состоялся на фоне выдвинутых против нее обвинений в поддержке антисемитизма и плагиате.

Президент Гарварда Клодин Гэй, являвшаяся первой в истории университета афроамериканкой и второй женщиной на этой должности, во вторник, 2 января, объявила об уходе в отставку. На этот шаг она пошла на фоне выдвинутых против нее обвинений в плагиате и отсутствии борьбы с антисемитизмом в стенах вуза.

"Я радовалась возможности работать со многими из вас, чтобы продвигать приверженность академическому совершенству, которой был движим этот великий университет на протяжении веков. Но после консультаций с членами (управляющей Гарвардским университетом. - Ред.) корпорации стало ясно, что в интересах Гарварда я должна уйти в отставку, чтобы наше сообщество смогло пережить этот момент чрезвычайных испытаний, сосредоточившись на институте, а не на отдельных людях", - говорится в заявлении Гэй .

Клодин Гэй занимала должность президента Гарварда с июля 2023 года. В последние месяцы в отношении ученой усилилась критика в связи с тем, что она якобы не оформляет должным образом ссылки на источники в своих научных публикациях. Последние подобные обвинения появились 1 января в консервативном онлайн-издании The Washington Free Beacon. Как пишет газета The New York Times , в последние несколько недель это издание вело кампанию против Гэй.

Обвинения в непресечении антисемитизма

Особенно резкая критика в адрес Клодин Гэй раздавалась в связи с тем, что, по мнению некоторых наблюдателей, в Гарварде не достаточно решительно осудили масштабную атаку на Израиль радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в США и Евросоюзе террористической организацией. То же касается акций в поддержку палестинцев, которые некоторые студенты устраивали на территории кампуса.

Пик возмущения позицией Гэй был достигнут в начале декабря, когда она, по мнению критиков, слишком уклончиво ответила в Конгрессе США на вопрос, являются ли призывы к геноциду еврейского народа нарушением кодекса поведения для студентов Гарварда.

К уходу Гэй с должности президента Гарварда призывали ранее более 70 депутатов Конгресса США. Между тем целый ряд высокопоставленных выпускников и доноров этого университета, а также более 700 преподавателей Гарварда подписали письмо в ее поддержку.

Как пишет NYT, отставку Гэй приветствовал Еврейский альянс выпускников Гарварда, который, по собственным данным, представляет интересы нескольких тысяч выпускников университета. "Клодин Гэй молчаливо поощряла тех, кто стремился распространять ненависть в Гарварде, где многие евреи больше не чувствуют себя в безопасности, учась, идентифицируя себя и полноценно участвуя в жизни гарвардского сообщества", - говорится в заявлении группы, которое цитирует газета.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более уже почти 22 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: