Президент ФРГ назвал Нюрнбергский процесс революцией

Спустя 75 лет после начала Нюрнбергского процесса президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подчеркнул его революционное значение для развития международного уголовного права. "Процесс над главными военными преступниками стал революцией - он вошел не только в историю права, но и в мировую историю", - заявил Штайнмайер в пятницу, 20 ноября, на юбилейной церемонии в историческом зале № 600 нюрнбергского Дворца правосудия, где проходили судебные заседания Нюрнбергского процесса.

Глава германского государства напомнил, что до открытия Нюрнбергского процесса 20 ноября 1945 года международное право касалось государств в целом, а не отдельных личностей. "В Нюрнберге впервые перед судом предстали лидеры государства, они были обвинены в самых тяжких преступлениях, которые когда-либо видела мировая история - за развязывание агрессивной войны, за военные преступления и за преступления против человечности.

Штайнмайер охарактеризовал идею Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками и двенадцати последующих судебных процессов как "новаторскую": высокопоставленные государственные чиновники, отдававшие преступные приказы, не могли больше пользоваться иммунитетом согласно международному праву, а те, кто выполняет такие распоряжения, больше не могли ссылаться на то, что были вынуждены выполнять противозаконный приказ.

"Нюрнберг предопределил новую историю"

По словам президента Германии, Нюрнбергский судебный процесс над главными военными преступниками "предопределил новую, иную историю - появление международной уголовной юрисдикции". "Это произошло поздно, только после холодной войны - дорога была трудной и отмечена неудачами, и все же: это был серьезный прорыв, без суда над главными военными преступниками в Нюрнберге Международного уголовного суда в Гааге сегодня не существовало бы".

Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима, в том числе над заместителем "фюрера" по НСДАП Рудольфом Гессом и министром авиации Германии Германом Герингом, начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.

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Как судили главных нацистских преступников За что судили в Нюрнберге Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

Как судили главных нацистских преступников На скамье подсудимых В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

Как судили главных нацистских преступников Город партийных съездов Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

Как судили главных нацистских преступников Дворец правосудия под охраной Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

Как судили главных нацистских преступников Советские судьи трибунала В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

Как судили главных нацистских преступников Главный американский обвинитель Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

Как судили главных нацистских преступников Люди и организации В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

Как судили главных нацистских преступников Смертные приговоры 12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

Как судили главных нацистских преступников Последующие Нюрнбергские процессы Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

Как судили главных нацистских преступников Мемориальный музей Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний. Автор: Ефим Шуман

