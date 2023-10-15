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Франция предостерегла Иран от эскалации на Ближнем Востоке

Даниил Сотников
15 октября 2023 г.

Власти Ирана, открыто поддерживающие радикальное движение ХАМАС, угрожали Израилю "далеко идущими последствиями" в случае продолжения атак на сектор Газа.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце
Президент ФранцииФото: Eliot Blondet/abaca/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси предостерег его от эскалации конфликта между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС. Об этом Елисейский дворец сообщает в воскресенье, 15 октября.

"Президент республики предостерег президента Раиси от любой эскалации или распространения конфликта, особенно на Ливан. Учитывая его отношения с "Хезболлах" и ХАМАС, Иран несет ответственность в этом отношении", - заявили в пресс-службе главы французского государства. Тегеран должен "сделать все возможное, чтобы избежать региональной вспышки", добавили в Париже.

Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне ХАМАС

Ранее Иран, открыто поддерживающий действия движения ХАМАС, которое признано террористической организацией в Евросоюзе, Израиле и США, предупредил Израиль о "далеко идущих последствиях" в случае продолжения ударов по сектору Газа. Тегеран сделал публичные предупреждения и направил Израилю частное послание по каналам ООН, в котором проинформировал, что может вмешаться в конфликт, если Израиль продолжит кампанию по уничтожению ХАМАС в секторе Газа, сообщила газета The Jerusalem Post (JP).

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян недавно встретился в Ливане с координатором ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Тором Веннесландом, а затем в Катаре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. В ходе второй встречи обсуждалось нападение на Израиль и продолжение сотрудничества с целью достижения целей радикального движения, отметила JP со ссылкой на заявление ХАМАС. Глава МИД Ирана высоко оценил убийства израильтян боевиками ХАМАС, указало издание.

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