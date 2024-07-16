Президент Аргентины распустил разведслужбу

Федеральное разведывательное агентство Аргентины обвиняли в таких незаконных действиях, как слежка, политические и идеологические преследования. Президент Милей заменил его новым органом.

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился расформировать Федеральное разведывательное агентство страны (Agencia Federal de Inteligencia, AFI), создав вместо него новое ведомство. Об этом в понедельник, 15 июля (по местному времени), сообщила администрация главы государства в соцсети X.

Этот шаг объясняется выводами расследования о причастности разведки к внутреннему шпионажу, политическим и идеологическим преследованиям.

Согласно указу Милея, вместо AFI, существовавшего с 2015 года, появится Государственный секретариат разведки (SIDE), который будет подчиняться непосредственно президенту и получит контроль над четырьмя агентствами, создаваемыми "с целью преобразования и модернизации системы разведки, содействия совершенству и профессионализму в разработке ее задач".

Речь идет о формировании новых ведомств: Аргентинской службы разведки, которая будет собирать информацию для "предотвращения угроз для страны"; Агентства национальной безопасности, задачей которого станет предотвращение "серьезных федеральных преступлений" и угроз со стороны преступных и террористических организаций; Федерального агентства кибербезопасности, занимающегося защитой IT-инфраструктуры; и Отдела внутренних дел - для аудита других названных ведомств.