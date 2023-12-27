Президент Абхазии утвердил передачу России госдачи в Пицунде

Против этого решения выступала абхазская оппозиция, представители которой накануне собрались у здания парламента на бессрочную акцию протеста, требуя внести в документ поправки.

Президент непризнанной республики Абхазия Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает абхазское агентство "Апсныпресс" в среду, 27 декабря. По информации российского агентства ТАСС, местная оппозиция выступала против этого решения. Ее представители собирались у здания накануне парламента в Сухуми на бессрочную акцию протеста и требовали внесения в закон поправки, касающиеся указанных в соглашении координат, а также пункта о возможности расторжения соглашения в случае передачи объекта третьим лицам.

В результате были разработаны соответствующие поправки, которые парламент непризнанной республики принял перед ратификацией соглашения. Спикер парламента Лаша Ашуба, слова которого приводит агентство, заявил, что "ратифицировали соглашение 26 голосами" на "внеочередной сессии, где присутствовало 28 депутатов".

РФ получила территорию госдачи в аренду на 49 лет

Посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин уточнил в комментарии РБК, что соглашение не предусматривает передачу земли, на которой находится дача. "Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", - заявил он.

Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, по соглашению между правительством непризнанной Абхазии и Главным управлением охраны России находится в аренде у российской стороны с 1995 года. Текст закона гласит: "Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г. Москве 19 января 2022 года".

Пункт постоянного базирования ВМФ России в Абхазии

В начале октября РФ и непризнанная Абхазия подписали соглашение о создании нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе, сообщал газете "Известия" глава самопровозглашенной республики Аслан Бжания, добавив, что в абхазский порт 30 сентября зашел малый ракетный корабль России.

Как сообщала газета, с 21 августа по 1 сентября 2023 года в четырех районах Абхазии прошли "совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения".

Грузия обвиняет РФ в милитаризации Абхазии

В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года часть Грузии оказалась отторгнутой от страны, на ее территории были провозглашены непризнанные международным сообществом республики. Россия признала Абхазию и Южную Осетию, Грузия считает эти территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.

Спустя 14 лет после российско-грузинской войны Москва продолжает расширять свой контроль на этих территориях, заявило министерство иностранных дел Грузии в 14-ю годовщину августовской войны.

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