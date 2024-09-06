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Песков объяснил цензуру в России войной

Сергей Ромашенко
6 сентября 2024 г.

По окончании войны свобода информации должна быть полной, сказал пресс-секретарь президента РФ. Он не уточнил, когда российские власти планируют закончить войну против Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал наличие цензуры в России, но подчеркнул, что в условиях войны она оправданна. "То есть в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, так же, как и цензура оправданна, что греха таить - мы в состоянии войны", - сказал он в интервью агентству ТАСС в пятницу, 6 сентября.

"Любое СМИ выполняет политический заказ руководства своих стран. ТАСС тоже является государственным агентством, поэтому ТАСС выполняет политический заказ российского государства. Я считаю, что ограничивать информацию нельзя. Мы критикуем западников за то, что они идут по пути уничтожения наших СМИ там, за рубежом, они препятствуют распространению информации, препятствуют работе наших журналистов. И, да, с одной стороны, конечно же, в этой ситуации горячей конфронтации это требует взаимности. Поэтому мы должны отвечать адекватно", - заявил Песков.

Песков: После войны цензура должна быть отменена

В то же время он отметил, что после войны цензура в России должна быть отменена. "Когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Отвечая на вопрос, есть ли у властей РФ какие-то сроки, когда они планируют закончить войну, Песков заявил, что, в первую очередь, "должны быть выполнены те цели, которые ставились при начале специальной военной операции (СВО)".

После начала российского вооруженного вторжения в Украину власти России не употребляли слово "война", используя вместо него термин "специальная военная операция". Людей, называвших войну войной, штрафовали и даже сажали в тюрьму. Позднее слово "война" стали употреблять и сами представители властей.

 

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