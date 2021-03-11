Премьер Армении уверен в законности назначения Давтяна главой Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что генерал-лейтенант Артак Давтян законно назначен руководителем Генерального штаба Вооруженных сил (ГШ ВС) этой страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 22 марта, пресс-службой главы кабмина.

Пашинян напомнил, что 10 марта внес предложение о назначении с приложением проекта указа. Позднее, 11 марта, в канцелярию премьера поступили соответствующие возражения президента Армена Саркисяна на этот счет. Премьер замечания не принял, о чем в тот же день в письме уведомил главу государства.

С учетом того, что Армен Саркисян не одобрил предложения Пашиняна в установленные законом сроки и не обратился в Конституционный суд (КС), Артак Давтян "законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил" Армении с 22 марта 2021 года, говорится в заявлении премьера.

Премьер представил предложения об отставке начальника Генштаба Гаспаряна

Глава правительства Армении в конце февраля заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением ГШ ВС с требованием отставки премьера. Данное заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого замначальника Генштаба. Указ был издан по предложению премьер-министра.

Позднее, 25 февраля, премьер Армении представил президенту предложение об отставке и начальника Генштаба Оника Гаспаряна "за попытку госпереворота".

Суд в Армении оставил Гаспаряна на посту

Между тем Административный суд Армении запретил назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян должен продолжать занимать должность руководителя Генштаба, напоминает "Интерфакс". Аппарат премьера, однако, продолжает настаивать на его освобождении от исполняемых обязанностей.

При этом в стране не утихают протесты. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

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