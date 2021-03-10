 Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба

Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна и предложил на его место Артака Давтяна. Но президент Армен Саркисян вернул предложение с возражениями.

Артак Давтян (в центре) на заседании комитета ОДКБ в Алма-Ате в октябре 2018 года

Артак Давтян (в центре)

Президент Армении Армен Саркисян вернул с возражениями предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Главного штаба Вооруженных сил (ГШ ВС). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства в четверг, 11 марта. Пашинян выдвинул Давтяна на этот пост после вызвавшего громкую критику увольнения Оника Гаспаряна.

Премьер заявил о попытке путча

Глава правительства в конце февраля заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением ГШ ВС с требованием отставки премьера.

Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна. Во вторник, 9 марта, вступил в силу указ об освобождении генерала от должности начальника Генштаба. Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Ален Симонян, пояснив, что указ, согласно законодательству, начинает действовать, так как президент не подписал, но и не оспорил его в положенный срок. Теперь глава государства обратился в Конституционный суд, попросив оценить, соответствует ли конституции закон "О военной службе и статусе военнослужащего", опираясь на который Пашинян уволил главу Генштаба ВС.

Между тем, в Армении не утихают протесты. Акции с требованием отставки Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:37

Разделенный войной за Карабах Шурнух: как село стало наполовину армянским, а наполовину азербайджанским (09.03.2021)

Контекст

Премьер Армении Пашинян выдвинул кандидатуру нового главы Генштаба

Глава правительства Армении Пашинян, уволивший две недели назад главу Генштаба вооруженных сил, предложил новую кандидатуру на эту должность. В Ереване продолжаются акции протеста.  

Аудио- и видеофайлы по теме

После перемирия: что сейчас происходит в Степанакерте (20.11.2020)  

Протесты в Ереване: митингующие требуют отставки Пашиняна (23.11.2020)  

Также по теме

Armenien Jerewan Proteste der Opposition vor Parlamentsgebäude

Президент Армении пригласил премьера и лидеров оппозиции на переговоры 10.03.2021

Президент Армении Саркисян заявил об опасности потрясений в стране в связи с нынешним политическим кризисом. Чтобы предотвратить их, он позвал на встречу премьер-министра, лидеров оппозиции и глав фракций парламента.

Kasachstan Almaty | Designierten Armeechef | Artak Davtyan

Премьер Армении Пашинян выдвинул кандидатуру нового главы Генштаба 10.03.2021

Глава правительства Армении Пашинян, уволивший две недели назад главу Генштаба вооруженных сил, предложил новую кандидатуру на эту должность. В Ереване продолжаются акции протеста.

Schweiz Zürich 2019 | Armen Sarkissian, Präsident Armenien

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба Вооруженных сил 27.02.2021

Президент Армении Саркисян не подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Но премьер Пашинян добивается отставки Гаспаряна и вновь направил ходатайство главе государства.

Реклама

Самые читаемые

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

В ЕС считают голословными обвинения Nexta по кредитам Минску  

Тихановская призвала ЕС к "реальным действиям" против режима в Минске  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно