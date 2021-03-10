Премьер Армении Пашинян выдвинул кандидатуру нового главы Генштаба

После вызвавшего громкую критику увольнения главы Главного штаба вооруженных сил Армении премьер-министр страны Никол Пашинян выдвинул нового кандидата на этот пост. Возглавить Генштаб должен генерал-лейтенант Артак Давтян, сообщила официальная представительница армянского правительства агентству AFP в среду, 10 марта. По ее словам, Пашинян направил президенту страны Армену Саркисяну формальную просьбу утвердить эту кандидатуру.

Ранее в тот же день был опубликован указ об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Тем самым он считается освобожденным от должности с 10 марта, сообщила пресс-служба правительства в Ереване. 25 февраля премьер Пашинян направил предложение освободить Гаспаряна от должности президенту, от которого спустя два дня были получены возражения. Однако их Пашинян не принял и уведомил об этом главу государства.

Президент Саркисян обратился в Конституционный суд, попросив оценить, соответствует ли конституции закон "О военной службе и статусе военнослужащего", опираясь на который Пашинян уволил главу Генштаба ВС.

В центре Еревана продолжается акция протеста сторонников оппозиции. Несколько сотен манифестантов переночевали в палатках на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна по периметру здания парламента.

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