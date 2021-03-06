Суд оставил Оника Гаспаряна на посту начальника главштаба ВС Армении

Оник Гаспарян, смещенный премьер-министром Николом Пашиняномс должности начальника Главного штаба вооруженных сил Армении, останется на этом посту до окончательного судебного решения о законности его увольнения. Такое решение вынес Административный суд Армении по иску Гаспаряна, сообщил в четверг, 18 марта, в Ереване адвокат Артур Ованнисян.

"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на пять лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента", - пояснил адвокат.

Правительство: Решение об увольнении Гаспаряна остается в силе

В свою очередь правительство страны заявило, что, несмотря на постановление Административного суда, решение об освобождении Оника Гаспаряна остается в силе. "Указ президента Армении вошел в действие силой закона. В законодательстве нет положений, предусматривающих обратную силу закона. Следовательно, Оник Гаспарян освобожден от должности, а процесс назначения нового начальника ГШ ВС продолжается", - говорится в заявлении аппарата премьер-министра Никола Пашиняна.

Глава правительства Армении Никол Пашинян в феврале уволил Гаспаряна с поста начальника главштаба после того, как военные публично потребовали отставки премьера. Пашинян расценил это как попытку военного перевороту и направил президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство об отставке Гаспаряна. Саркисян указ об отставке не подписал, но и не оспорил его в положенный срок. 10 марта Пашинян объявил, что решение об отставке Гаспаряна вступило в силу. Сам Гаспарян назвал указ о его увольнении неконституционным и оспорил его в административном суде.

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