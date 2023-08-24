Подоляк против переговоров с путинской Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против мирных переговоров с Россией на нынешнем этапе. "Поощрить Россию сейчас переговорами, значит поощрить следующий этап войны", - заявил он в интервью Русской редакции медиакомпании DW в четверг, 24 августа.

"Российская Федерация является классической страной-оккупантом, которая вошла на чужую территорию с одной-единственной целью - уничтожать здесь гражданское население и захватывать эту территорию, уничтожая опять же государственность Украины. Войну остановить тем, что ты сядешь за стол переговоров, как это было в 2014 году, оставив за Россией часть оккупированных территорий, это значит, что ты хочешь перенести войну на следующие годы, на следующие поколения, и при этой война будет гораздо более масштабней", - пояснил он свою позицию.

Бессмысленность переговоров с путинской Россией

"Для нынешнего типа войны не существует компромиссов, не существует переговорных площадок. В России не с кем разговаривать, потому что Россия не настроена на переговоры, Россия настроена только на уничтожение Украины", - считает Подоляк.

"Риторика о том, что с Россией можно о чем-то договориться чрезвычайно опасна, потому что Россия в любом случае продолжит атаковать Украину, продолжит атаковать другие страны, будет гораздо больше денег инвестировать в террористические технологии, в технологии политических протестов, и гибридные, информационные, пропагандистские технологии, и соответственно будет пытаться гораздо более объемно доминировать в Европе", - добавил он.

Европе выгоднее "финансировать оборону Украину"

Михаил Подоляк призвал демократические страны продолжать оказывать Украине масштабную военную помощь для отражения российской агрессии.

"Для Европы и демократического мира сегодня финансировать оборону Украины гораздо дешевле, чем завтра иметь дело с обозленной Российской Федерацией, не прошедшей через политическую трансформацию. Если сегодня война будет закончена несправедливо, как это было сделано в 2014 году, завтра Европа будет тратить гораздо больше на собственную безопасность, чем сегодня стоит вся военная поддержка Украины", - подчеркнул Подоляк.

Гибель Евгения Пригожина

В интервью DW Михаил Подоляк также прокомментировал гибель в авиакатастрофе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ответственность за гибель Пригожина он возложил на президента России Владимира Путина.

"Путин пошел абсолютно умышленно на столь демонстративное, показательное убийство. И заказчиком, и непосредственно человеком, который требовал максимально показательно исполнения этого преступления, является российский президент", - уверен советник главы Офиса президента Украины.

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