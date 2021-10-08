Председателем бундесрата ФРГ избран Бодо Рамелов из Левой партии

Председателем бундесрата (представительства федеральных земель Германии) в пятницу, 8 октября, впервые избран представитель Левой партии. Им стал премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow). С 1 ноября он сменит представителя Христианско-демократического союза Райнера Хазелоффа (Reiner Haseloff).

Хазелофф, возглавляющий правительство земли Саксония-Анхальт, в прощальной речи в должности председателя бундесрата выразил обеспокоенность растущей поляризацией в стране. "В последнее время мы наблюдаем истощающееся уважение к демократическим нормам и институтам", - отметил он и призвал сограждан "отстаивать открытое общество, каждый день заново и с большей решимостью". Ненависти и травле нет места в германском обществе, подчеркнул Хазелофф. В свою очередь, Рамелов уже заявил, что намерен проводить кампанию за сплочение общества.

Председателя бундесрата избирают ежегодно из числа премьер-министров земель. Он выполняет в основном представительные функции. После избрания на эту должность Рамелова Хазелофф останется первым вице-председателем, а вторым станет бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher).

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