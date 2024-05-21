Председатель правительства Чечни Хучиев подал в отставку

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев подал в отставку. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил во вторник, 21 мая. По его словам, Хучиев переходит на другую работу. Кадыров не уточнил, куда именно. Исполнять обязанности председателя правительства будет Иса Тумхаджиев - министр автомобильных дорог республики, которого в соцсетях называют зятем Кадырова.

Хучиев возглавлял высший орган исполнительной власти в Чечне с июня 2018 года. В 2010-2012 и 2015-2018 годах он занимал пост мэра Грозного. С 2019 года Хучиев находится под санкциями США за нарушения прав человека. В 2023-м он был внесен в санкционные списки Евросоюза и Украины за подрыв или угрозу территориальной целостности и суверенитета Украины. В марте нынешнего года чеченский государственный деятель попал под штрафные меры Японии.

Ахмат Кадыров - министр спорта

Кадровые перестановки в правительстве Чечни не ограничились сменой председателя. В этот же день сын Рамзана Кадырова Ахмат был назначен министром спорта республики. Ранее занимавший эту должность Иса Ибрагимов переведен на пост замруководителя администрации главы и правительства Чечни. Кроме того, министерство региона по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики республики назначен Темирлан Хучиев.

Несколькими днями ранее о досрочной отставке объявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов. Он не объяснил, чем вызвано такое решение. Новым спикером парламента стал Шаид Жамалдаев.