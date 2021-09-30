Правозащитница Валентина Чупик просит Украину об убежище

Представители правозащитницы Валентины Чупик, занимающейся защитой прав мигрантов, подали прошение о предоставлении ей убежища в украинский МИД, а также посольство и консульство Украины в России. Об этом представители Чупик сообщили в четверг, 30 сентября, нескольким СМИ, в частности "Новой газете".

По данным издания, прошение подано также от имени матери правозащитницы - Любови Коденцовой.

В тот же день к Валентине Чупик, которая была задержана ФСБ в Шереметьево 25 сентября и с тех пор находится в спецприемнике в аэропорту, по словам ее помощника Александра Кима, пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы оформить документы на ее высылку из России.

После задержания правозащитнице вручили уведомление о том, что она лишена на территории России статуса беженца и ей запрещен въезд в страну до 2051 года. 27 сентября российская правозащитная организация "Комитет против пыток" направила срочное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в попытке предотвратить небезопасную для жизни Чупик депортацию в Узбекистан, гражданкой которого она является.

В Россию Валентина Чупик переехала в 2005 году после расстрела в Андижане протестующих против режима Ислама Каримова. В Москве она возглавляла некоммерческую организацию "Тонг Жахони", которая оказывает бесплатную юридическую помощь трудовым мигрантам.

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