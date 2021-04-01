 Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2021

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Россия

Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет

Глава некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" Валентина Чупик была задержана в аэропорту "Шереметьево". Ее лишили статуса беженца на территории России и запретили въезд в РФ до 2051 года.

Самолеты в аэропорту Шереметьево в Москве

Аэропорт "Шереметьево", фото из архива

Руководитель некоммерческой организации  помощи мигрантам "Тонг Жахони" Валентина Чупик задержана в аэропорту "Шереметьево" в субботу, 25 сентября. "Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли", - сообщила Чупик "Новой газете". По словам правозащитницы, сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Кроме того, ей запретили до 2051 года въезжать в РФ.

Чупик могут выслать в Узбекистан, где ей грозят пытки

О задержании Валентины Чупик сообщила на своей страничке в Facebook и адвокат некоммерческого проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова. "Сегодня в аэропорту Шереметьево задержали Валентину Чупик, которая много лет помогала мигрантам в России. Ее лишили статуса беженца и запретили въезд в страну. У Валентины было гражданство  Узбекистана. Валентина в спецприемнике, видимо, готовится ее депортация в Узбекистан, от которого она в своё время и получила убежище", - написала юрист.

Валентина Чупик действительно имеет гражданство Узбекистана, в Россию она переехала после событий 2005 года в Андижане. Чупик уже много лет живет в Москве и оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами, указывает "Новая газета". На родине  Узбекистана  грозит опасность, в том числе пытки.

По сообщению издания "Медиазона. Центральная Азия", Валентина Чупик успела передать уведомление от управления по вопросам миграции УМВД по Москве. В нем говорится, что поводом для ее лишения 17 сентября статуса беженца стало предъявление якобы ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем (подпункт 2 пункта 2 статьи 9 закона "О беженцах").

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    Автор: Елена Барышева


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